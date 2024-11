Slovan Bratislava-Milan, Inter-Lipsia, Aston Villa-Juventus, Young Boys-Atalanta, Bologna-Lille: dove vederle in tv/streaming, quote e prospettiva qualificazione

Slovan Bratislava-Milan, Inter-Lipsia, Aston Villa-Juventus, Young Boys-Atalanta, Bologna-Lille: dove vederle in tv/streaming, quote e info

Milan a caccia della vittoria contro la 'cenerentola' Slovan Bratislava, sfida difficile per la Juve con l'Aston Villa, Inter e Atalanta favorite su Lipsia e Young Boys, Il Bologna sogna la prima vittoria in Champions League ai danni del Lille. Classifica, dove vedere le sfide di Champions in tv-streaming, quote dei bookamkers e tutte le info.

Slovan Bratislava-Milan Bratislava dove vederla in tv, classifica, quote

Rossoneri in crisi in campionato (7° posto a 10 punti dal Napoli, d'accordo la partita in meno però è lontana non solo la zona scudetto, ma pure quella Champions). Quando si gioca - Martedì 26 novembre alle 18,45. Dove vederla - Diretta in tv e streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, Now e SkyGo. Milan reduce da due vittorie consecutive in Champions League (contro Real Madrid e Bruges). Classifica - Milan 17° in classifica Champions alla pari con diverse squadre (Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Feyenoord, Bruges e Atletico Madrid). Con 4 vittorie la qualificazione diretta agli ottavi di finale sembra assicurata e il calendario è favorevole. Altrimenti sarà corsa ai playoff. Calendario - Si parte dalla trasferta con lo Slovan Bratislava (ultimo con zero punti), poi Stella Rossa (11 dicembre) e Girona (22 gennaio) a San Siro, con la trasferta sul campo della Dinamo Zagabria nell'ultima giornata (29 gennaio). Pronostico bookmakers - Per William Hill Milan vincente contro lo Slovan Bratislava quasi certo a 1.18 (punti un euro e vinci 'solo' 18 centesimi), pareggio a 7 e sconfitta a 15.

Young Boys-Atalanta dove vederla in tv, classifica, quote

L'Atalanta vola in campionato (a -1 dal Napoli capolista) e a caccia di una vittoria in terra svizzera contro lo Young Boys. Quando si gioca - Martedì 26 novembre 2024 alle 21:00 Dove vederla - Diretta in tv e streaming su Sky Sport Max, Sky Sport 253, Now e SkyGo. Classifica - Dea nona in classifica a 8 punti. La zona playoff è dietro l'angolo . Calendario - Il 10 dicembre a Bergamo arriva il Real Madrid e il 21 gennaio lo Sturm, poi chiusura a Barcellona (il 29). Pronostico bookmakers - Per William Hill la squadra di Gasperini è favoritissima e la vittoria viene pagata 1,40, mentre il pareggio sale a a 4,75 e una sconfitta addirittura a 7.50.

Inter-Lipsia dove vederla in tv, classifica, quote

Inter solida in campionato (-1 dal Napoli capolista) prepara la sfida casalinga contro il Lipsia. Quando si gioca - martedì 26 novembre 2024 alle 21:00. Dove vederla - Diretta in tv e streaming su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), oltre a Now e Sky Go. Classifica - Inter è seconda in Champions League a pari di Sporting, Monaco e Brest con 10 punti (guida il Liverpool a 12). L'obiettivo qualificazione diretta agli ottavi di finale decisamente alla portata dei nerazzurri. Calendario - dopo Lipsia, trasferte sul campo di Bayer Leverkusen (10 dicembre ore 21) e Sparta Praga (22 gennaio ore 21), poi chiusura a San Siro contro il Monaco (29 gennao ore 21). Pronostico bookmakers - Per William Hill Inter favoritissima a 1,44, con il pareggio a 4,60 e vittoria dei tedeschi a 6,50.

Bologna-Lille dove vederla in tv, classifica, quote

Bologna a metà classifica in campionato (ottavo a 18 punti, con partita da recuperare contro il Milan al Dall'Ara) a caccia della prima vittoria in Champions. Quando si gioca - Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21:00. Dove vederla - Diretta tv e streaming su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Now e Sky Go. Classifica - Un punto in 4 partite, con nessuna chance di qualificazione diretta agli ottavi e strada in dura salita nella corda ai playoff. Calendario - Dopo il Lille, il Bologna va nella casa del Benfica (11 dicembre ore 21), ospita il Borussia ortumund (21 gennaio ore 21) e chiude sul campo dello Sporting (29 gennaio ore 21). Pronostico bookmakers - Per William Hill la vittoria del Bologna è possibile e viene quotata 2,45 contro il 3.25 del pareggio e il 2.90 del successo per il Lille.

Aston Villa-Juventus dove vederla in tv, classifica, quote