Sondaggi, Icardi alla Juventus e Dybala al Psg: scambio di mercato bocciato

Sondaggi, Icardi alla Juventus e Dybala al Psg? Ci perde la Juve per i lettori

Mauro Icardi alla Juventus e Paulo Dybala al Psg: nei giorni scorsi si è scaldata l'indiscrezione di calciomercato su un super scambio in vista dell'estate. Prima di vedere i dettagli della possibile operazione ecco il responso dei lettori di Affaritaliani.it a cui abbiamo chiesto: chi ci guadagna? La risposta è il Paris Saint Germain con l'arrivo di Dybala che raccoglie quasi il 70% dei voti (69,09%). Perdere la Joya per avere Icardi porta il 12,73% dei consensi ai bianconeri. Stessa percentuale per 'nessuna delle due', mentre i restanti voti vanno a 'entrambe'.

Icardi-Juventus, Dybala-Psg: calciomercato, voci e retroscena

Torna d'attualità il nome di Mauro Icardi in ottica Juventus, mentre Paulo Dybala viene dato al Psg in uno scambio che porterebbe vantaggi tecnici ed economici sia alla Juve che al Paris Saint Germain (e pure all'Inter: ma attenti alle variabili Mbappé e Cristiano Ronaldo...). Calciomercato già caldo anche se mancano ancora quasi due mesi al termine della stagione e otto giornate di campionato, con i bianconeri che ancora devono conquistare un posto in Champions League (volata a 5: Milan Atalanta, Napoli, Lazio e appunto Juventus per 3 posti, l'Inter è virtualmente già sicura).