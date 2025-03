Spalletti-Italia all in dopo l'uscita dalla Nations League: il 6 giugno la partita del 'destino' Mondiale

Italia, dall'eliminazione in Nations League con la Germania alle qualificazioni Mondiali 2026

L'Italia esce ai quarti di Nations League dopo un match a due facce sul campo di Dortmund contro la Germania: primo tempo disastroso (3-0 per i tedeschi), reazione da grande squadra nella ripresa (3-3). Il pareggio non basta per entrare in final four (visto l'1-2 di San Siro), ma quantomeno fa sperare per il futuro. Ora la prima missione imprescindibile è centrare la qualificazione ai Mondiali 2026, dopo due flop consecutivi (2018-2022), cicatrici che ancora fanno male al calcio azzurro.

Norvegia-Italia, il 6 giugno sfida a casa di Haaland per i Mondiali 2026

E sarà subito match della verità a giugno perché il 6 alle 20,45 andrà in scena la sfida più complicata del girone contro la Norvegia del bomber Erling Haaland (5-0 sul campo della Moldavia all'esordio) senza dimenticare le altre stelle di una squadra in forte crescita negli ultimi anni (da Oodegard a Sorloth e Nusa). Vietato sbagliare per non dover subito partire in salita, dovendo rincorrere l'avversario più forte e pericoloso del gruppo (Estonia, Israele e Moldavia non spaventano).

Chiudere al secondo posto vorrebbe dire dover ripassare dai playoff che evocano gli incubi del recente passato: dalla Svezia che buttò fuori l'Italia di Gian Piero Ventura alla Macedonia che giustiziò la nazionale di Roberto Mancini vincendo 1-0 a Palermo nella 'semifinale' (passare il turno avrebbe portato gli azzurri a giocarsi tutto sul campo del Portogallo di Ronaldo).

Italia girone qualificazioni Mondiali 2026, il calendario

1ª giornata, 21-22 marzo 2025: riposo

2ª giornata, 24-25 marzo 2025: riposo

3ª giornata, 6 giugno 2025: Norvegia-Italia

4ª giornata, 9 giugno 2025: Italia-Moldavia

5ª giornata, 5 settembre 2025: Italia-Estonia

6ª giornata, 8 settembre 2025: Israele-Italia

7ª giornata, 11 ottobre 2025: Estonia-Italia

8ª giornata, 14 ottobre 2025: Italia-Israele

9ª giornata, 13 novembre 2025: Moldavia-Italia

10ª giornata, 16 novembre 2025: Italia-Norvegia