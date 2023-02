Spezia-Napoli, Spalletti con la tentazione dietro l'angolo

Aspettando Spezia-Napoli, Siviero, amico di Spalletti: "La moglie abita a 500 metri dall'albergo"

L'ex calciatore dello Spezia e amico di Luciano Spalletti, Francesco Siviero, in un'intervista di Radio Punto Nuovo ha raccontato complimentandosi con il ct della stagione degli azzurri: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, non solo ottime. Tutta l'Europa sta riconoscendo agli azzurri di giocare il miglior calcio in tutto il continente. Con Luciano, elementi come Lobotka e Di Lorenzo sono diventati elementi di caratura mondiale. Bisogna dare tributo a quello che ha dato l'allenatore, così come a tutta la dirigenza. Dopo gli addii dei senatori c'era tanto scetticismo, e invece ha avuto ragione Spalletti con la società. Luciano nelle interviste parla tanto dei magazzinieri, lui vuole sapere tutto della propria squadra. Vuole tutti coinvolti verso l'obiettivo".



Mentre sulla vita privata di Spalletti, Siviero dice: "Tutti i top club hanno problemi con i propri calciatori di migliori. Ecco il segreto di Luciano è stato proprio ringiovanire la rosa e avere un rapporto totale con i suoi calciatori. Con la sostituzione di Osimhen si è preso un brutto rischio, le critiche gli sarebbero andate addosso in caso di pareggio. Eppure ha avuto ragione e questa è la sua forza. Non si affida ai nomi, non tutte le squadre sono capace di fare".



Inoltre proprio in vista di Spezia-Napoli, Siviero rivela un retroscena sulla città ligure, da sempre nel cuore del tecnico toscano del Napoli: "Per noi è stato un posto magico, la moglie di Luciano abita a 500 metri dall'albergo dove sempre risiede il Napoli e che è stata casa nostra per tanti anni. Luciano ha una semplicità che lo ha sempre contraddistinto, anche in un mondo complicato come quello del calcio".