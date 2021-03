Superclassico, clamoroso non gol alla Bobonera: "E' stato Maradona"

Superclassico, il River Plate perde l'occasione di vincere il derby argentino con il Boca Junior. La palla destinata in rete "miracolosamente" esce dal campo

Il Superclassico, ovvero la sfida tra Boca Juniors e River Plate, è tra le sfide calcistiche più appassionante al mondo e sicuramente la partita più sentita in Argentina. Le due squadre di Buenos Aires si sono sfidate ieri alla Bombonera, la casa dei Xeneizes, ed è stata come sempre una vera e propria battaglia. Il match però verrà ricordato soprattutto per il clamoroso possibile gol del vantaggio per il River Plate.

Il Boca Juniors passa in vantaggio alla fine del primo tempo con il rigore di Villa e viene poi raggiunto sull'1 a 1 all'inizio della ripresa con la rete di Palavecino. A tempo quasi scaduto gli ospiti possono portarsi in vantaggio e chiudere la partita. Il portiere del Boca viene superato dal pallone che con la porta volta sembra destinato a insaccarsi in rete. Per uno strano e quasi inspiegabile effetto, però, la palla danza sulla linea ed esce dal campo. Per il telecronista si tratta di un intervento "divino" da parte di Diego Armando Maradona, vera e propria bandiera del Boca.