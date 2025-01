La Supercoppa di Calcio a Riad è già un successo (di sport, soldi, ascolti)

Supercoppa Italia di Calcio. Un successo (non) annunciato

A Riad c'è già chi festeggia. La Supercoppa di calcio infatti piace e non stiamo parlando di Inter e MIlan, le vincitrici delle due semifinali che lunedì sera si sfideranno per il titolo; stiamo parlando di chi ha voluto questa formula, questa trasferta, questo prodotto in tv.

La scelta giusta della Lega di Serie A

Aver portato la manifestazione in Arabia Saudita tre anni fa era stata oggetto di critiche. C'era infatti chi non vedeva di buon occhio l'ospitalità di un paese alla prese con qualche limitazione delle libertà individuali e c'era anche chi preferiva uno stadio italiano pieno ad uno in mezzo al deserto con tanti buchi sulle tribune. Ma il calcio è cambiato ed è come tutti alla ricerca di soldi. Denaro, tanto, che i sauditi hanno messo sul piatto in maniera decisa. Basti pensare che quest'anno sono 25 i milioni di euro che finiranno nelle casse di Lega e società (8 a chi vince, 5 all'altra finalista, 2 alle sconfitte in semifinale ed altri due da dividersi tra le 16 squadre di Serie A rimanenti).

Insomma, a parte Gasperini che in conferenza stampa all'arrivo ha subito evidenziato la stranezza di una competizione giocata lontano da casa, il resto della comitiva ha apprezzato, a cominciare dal neo presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli anche perché le due partite fino a qui disputate sono state un bel biglietto da visita del nostro calcio in tutto il mondo. Inter-Atalanta e Juventus-Milan non hanno tradito le attese, la prima magari con una qualità di gioco superiore, la seconda per le emozioni di un finale in bilico fino all'ultimo.

Festeggia anche Mediaset

La Supercoppa si sta dimostrando una scelta vincente anche per Mediaset che ha acquisiti i diritti della competizione nel pacchetto che prevede pure la Coppa Italia. Per la prima semifinale, Inter-Atalanta, Canale 5 ha ottenuto un 27,7% di share con 5,4 milioni di telespettatori. Ancora meglio è andata con la seconda sfida del torneo, Milan-Juventus vista sulla stessa rete da 6,6 milioni di persone per uno share da record: 31,4%. Numeri non da poco per la rete del Biscione che si attende un altro picco per la finale di lunedì 6 gennaio.

Dati favoriti anche dalla scelta intelligente delle giornate scelte per queste partite e per gli orari. far combaciare tre partite di alto livello in concomitanza con le vacanze e metterle ad un orario ancora più comodo rispetto alle 20.45 del campionato ed alle 21 della Champions League sembra pagare. Anche perché i numeri raccolti da Mediaset in questi giorni sono in controtendenza rispetto a quanto accade ogni domenica. Va infatti ricordato che i dati di ascolto del calcio della Serie A e della Champions sulle tv a pagamento sono in calo...