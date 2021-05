Superlega, clamorosa svolta: il caso alla Corte di Giustizia Europea

Clamorosa svolta nel caso-Superlega: il caso sbarca alla Corte di Giustiza dell'Unione Europea.

E' stato il tribunale di Madrid a rivolgersi all'organo europeo che ha il compito di stabilire se il diritto venga applicato in maniera equa in tutti i Paesi membri. La questione non è da poco, perché, come riportato dal quotidiano spagnolo "As", si intende verificare se Fifa e Uefa abbiano una posizione dominante e abusiva, come sostenuto dalla Super League Company SL, che ha citato in giudizio le due organizzazioni calcistiche.

Saranno quindi i giudici del Lussemburgo a stabilire se effettivamente Fifa e Uefa abbiano il potere di impedire la nascita di altre organizzazioni concorrenti, come appunto la Superlega ambiva ad essere.

Secondo l'ordine del magistrato Manuel Ruiz de Lara, l'interpretazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attiene a come l'Uefa e la Fifa abusano della loro posizione dominante. "Se la Fifa e l'Uefa, in quanto entità che rivendicano la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club di calcio in Europa, vietano o si oppongono, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo della Super League, dovrebbe essere interpretato - scrive As - l'articolo 101 TFUE nel senso che queste restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell'eccezione stabilita in questa disposizione, considerando che la produzione è sostanzialmente limitata, la comparsa di prodotti alternativi a quelli offerti dalla Fifa/Uefa nel mercato e l'innovazione è limitata, impedendo altri formati e modalità, eliminando la potenziale concorrenza nel mercato e limitando la scelta dei consumatori".

Una mossa molto forte da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che nonostante il concreto rischio di sanzioni da parte della Uefa per la loro insistenza sul progetto-Superlega alzano il livello dello scontro. A questo punto la rottura istituzionale si fa ancora più probabile, con esiti potenzialmente dirompenti per l'equilibrio del calcio internazionale, almeno come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.

