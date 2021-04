Superlega, tifosi e ultras in rivolta. "E' sconcertante". SONDAGGIO, VOTA

Superlega, tifosi dei club in rivolta. "E' sconcertante"

La nascita della Superlega calcistica spacca le tifoserie dei club (oltre a subire una condanna di Fifa e Uefa - pronte ad adire alle vie legali - e dei politici di tutta Europa, con i milanisti Matteo Salvini ed Enrico Letta in prima fila). Molte sono in rivolta di fronte a una manifestazione che, da un lato depotenzia la Champions League e dall'altro finirebbe per penalizzare anche i campionati nazionali. Serie A in primis. Però pure la Premier League, campionato ricchissimo e con un modello di business da sempre all'avanguardia. Le tifoserie organizzate dei sei club inglesi firmatari dell'atto di fondazione della SuperLega hanno espresso una unanime condanna al progetto, definito "sconcertante", "egoista" e "contrario ai valori dello sport" tramite un comunicato congiunto. I tifosi, si sono detti "contrari con tutto il cuore alla creazione di una competizione destinata a separarsi dalla Champions League", come si legge nel commento del Chelsea Supporters Trust. Altrettanto duro il commento dei tifosi del Tottenham's Supporters Trust: "Quando è troppo è troppo".

Anche gli Ultras-sur, il gruppo più importante della tifoseria del Real Madrid, è contrario alla Superlega: “Così finisce il calcio come lo conosciamo. Si vuole mettere in piedi un progetto sulla base dei soldi e non dei meriti sportivi mettendosi dietro le spalle il romanticismo di questo sport che ci ha fatto innamorare e per cui diamo la nostra vita. Non avrete il nostro appoggio per distruggere tutto questo”.

"Noi pensiamo che con la SUPERLEGA vogliano cercare di levare il pallino del denaro dalle mani della Fifa che catalizza tutti i capitali mondo calcio. Si vogliono sedere al tavolo in una posizione di forza. Almeno lo speriamo. Se così non fosse e si andasse fino in fondo, naturalmente saremmo contrari", spiega all'Adnkronos Renato Bosetti, tra i responsabili del direttivo della Curva Nord dell'Inter, commentando la notizia della nascita della SUPERLEGA. "Il calcio, almeno come lo vediamo noi è quello del 'clamoroso al Cibali!', non ci interessano Inter-Bayern, Inter-Real Madrid e Inter-Manchester City senza le trasferte a Praga, a Varsavia, oppure a Benevento in macchina in 24 ore andata e ritorno. Il calcio non è quello della SUPERLEGA, ma è quello del popolo. Altrimenti andiamo dietro alle 'porcate' dell'Nba. Adesso vediamo e aspettiamo che succede".

Il capo dei Viking, uno dei gruppi ultras della Juventus, Loris Grancini è sulla stessa linea: “Che schifo, non possiamo essere favorevoli - spiega all'Adnkronos - A chi piace il calcio, a chi ha seguito la squadra sotto la pioggia, con la neve, in casa e in trasferta, non può piacere la Superlega. Ci sarà qualcosa di grosso sotto. Un campionato a 12 squadre di élite? E poi quando si giocherebbe? Di mercoledì? E il campionato italiano? Io mi auguro non si faccia che sia una mossa messa sul tavolo per ottenere qualcosa. - continua Grancini - Vogliamo fare come l'Nba? Ma lì ci sono i college, è tutto strutturato diversamente. Il calcio è lo sport del popolo. Ma vedo che tutti sembrano essere d'accordo. Ancora non ci credo. Voglio vedere poi Juventus, Inter e Milan a fare figure con quelle squadre, rischiamo di fare la fine dell'Italia di Rugby al 6 Nazioni. Una collezione di cucchiai di legno. Spero che la Uefa mantenga quanto detto e cacci tutti e che per quanto riguarda la Juve, ci salvino gli Elkann"