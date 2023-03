Tennis, la regina del Miami Open Wta? E' Rachel. Curve pericolose... Foto

Rachel Stuhlmann regina al Wta 1000 di Miami

Il torneo di Miami è in corso: Atp e Wta 1000 (dove si registra la sconfitta di Camila Giorgi contro Victoria Azarenka mentre vola al terzo turno Martina Trevisan che ha battuto Nao Hibino), uno dei più importanti al mondo e appuntamento clou sul cemento americano (assieme a Indian Wells appena concluso con le vittorie di Carlos Alcaraz e Elena Rybakina) a cavallo tra marzo e aprile. Tra tanti campioni che stanno partecipando in Florida, ad aver ipnotizzato i tifosi è stata Rachel Stuhlmann. Tennista? No, quasi. Tennis influencer. Anzi, lei sulla sua pagina Instagram precisa: "No. 1 tennis influencer". Intendiamoci, da ragazza ha giocato nell'università del Missouri, mostrando un discreto talento.

Ma alla fine ha scelto questa veste... tennis social, dove viene considerata la regina. Ed eccola dunque al Miami Open, dove propruio non poteva mancare e dove ha partecipato ad un evento organizzato da Citi Taste of Tennis: l'abito di Rachel Stuhlmann con scollatura generosa e spacco, tra vedo e non vedo, ha fatto sussultare i cuori di tutti gli appassionati di tennis (guarda la gallery). Ma certamente anche di chi non è un fan di questo sport...

