Tennis, il caso Rybakina: nuova svolta. Squalifica per l'allenatore: abuso psicologico

Tennis, Rybakina e la "sindrome di Stoccolma". Ivanisevic scopre tutto...

Non si spegne il caso Elena Rybakina, la tennista kazaka numero 7 al mondo nella classifica Wta, è finita al centro di una vicenda che va ben oltre lo sport e coinvolge il suo ex coach Stefano Vukov. Un caso di "abuso psicologico" che ora ha portato a una squalifica per l'allenatore decisa dai vertici del circuito Wta. La storia - riporta Il Giornale - prende avvio nel 2022, durante il torneo di Miami, quando un coach, testimone di un confronto particolarmente aggressivo tra Vukov e Rybakina ("Il tuo problema è che non sei intelligente: devo dirti le cose cinquanta volte perché tu le faccia..."), decide di denunciare l'accaduto a Steve Simon, all'epoca amministratore delegato della Wta.

Il rapporto finale dell’inchiesta parla apertamente di "abuso di autorità" e "vessazioni mentali" e quando, alla vigilia dell’Open Usa 2024, Vukov si presenta nell’hotel dove soggiorna la sua assistita perseguitandola con messaggi e centinaia di telefonate per ottenere il perdono, arriva la sospensione provvisoria che porta poi alla squalifica per un anno per violazione del codice di condotta, con l’obbligo di frequentare lezioni di comportamento.

La Rybakina, a quel punto, finalmente lo molla e ingaggia Goran Ivanisevic, ma quest’ultimo a Melbourne, durante gli Australian Open, si accorge che Vukov alloggia nella stanza d’albergo della sua ex allieva, rivelando un legame che va oltre quello tennistico. L’ex coach di Djokovic si dimette istantaneamente, e con lui il preparatore atletico Azuz Simcich: Elena resta sola con il suo demone. Si tratta di una "relazione tossica" che sta indignando il mondo del tennis.