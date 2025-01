Juventus-Thiago Motta al bivio anche per le voci dei malumori in spogliatoio con la squadra

Thiago Motta è un allenatore a rischio. I risultati in campionato, dove domina per la Juventus la regola del pareggio, e la sconfitta in Supercoppa con il Milan hanno fatto crescere malumori e voci in uscita dalla Continassa, sede degli allenamenti bianconeri.

Il rapporto tra Motta e la squadra

L'espressione classica utilizzata in queste situazioni è la seguente: "non ha in mano la squadra". Espressione che racconta alcune cose. Da una parte c'è il progetto tecnico e tattico; ogni allenatore al suo arrivo porta la propria idea di calcio e, solitamente, all'inizio sono tutti con lui. Quando però le cose vanno male cominciano i malumori (ed in questo i giocatori sono dei veri professionisti) e le prime chiacchiere in spogliatoio quando l'allenatore non c'è. "Non va bene così... non si difende cosà... etc etc etc". C'è poi la parte personale e motivazionale. Ci sono allenatori (Conte o in ultimo Sergio Conceicao) che lavorano soprattutto su quello e diventano dei leader, Capitani e Generali che la squadra segue come dei soldati seguono il proprio comandante.

Un grande agente impegnato in questi giorni caldi di calciomercato ci ha spiegato così..."Guarda il MIlan. Fonseca non ha creato "empatia" con la squadra, soprattutto con i big e non a caso è finita così. Arriva Conceicao ed in tre giorni cambia tutto. Thiago Motta è un altro Fonseca, niente di male ma non sa "trascinare" e conquistare la squadra, o, almeno, alla Juventus non ce l'ha fatta... E adesso rischia".

Ecco, rischia. Anche perché attorno all'ambiente bianconero tutti sanno dei malumori con alcuni giocatori. Vlahovic e Danilo sono ormai cosa vecchia e non è un caso che entrambi siano sul mercato (più facile il secondo del primo che rischia di arrivare a scadenza nel 2026 per liberarsi a parametro zero). Ma ora, come riferito ad Affaritaliani, anche con Cambiaso il rapporto sarebbe ai ferri corti con delle discussioni (il limite con il termine "lite" è molto labile...) in spogliatoio dopo le recenti esclusioni ed anche l'errore del giocatore a Firenza costato la rete del pareggio dei viola.

Sono diversi poi quelli che non credono nel progetto tecnico presentato come quello di una Juventus offensiva dal gioco spettacolare e ritrovatisi dentro una realtà differente.

Thiago Motta e la società

Con i piani alti poi non è che le cose vadano meglio, soprattutto con il ds, Giuntoli. Quando le cose vanno male in una squadra ci sono sempre due versioni; c'è quella del "mercato sbagliato" e conseguente colpa al direttore sportivo e quella del "l'allenatore non sa gestire ed usare i giocatori". Ecco oggi nella Juventus sta avvenendo proprio questo.

E, come da prima regola del calcio, il primo a pagare è sempre l'allenatore.