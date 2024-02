Thiago Motta, Milan-Juve? Agente esclude Napoli: "Non andrebbe neppure se..."

Thiago Motta, Milan-Juventus per l'allenatore del Bologna?

Il nome di Thiago Motta è uno dei più caldi nel mercato allenatori: sono forti i rumors che accostano il tecnico italo-brasiliano del Bologna al Milan in caso di addio di Stefano Pioli (che ha un altro anno di contratto con i rossoneri), con le voci legate alla Juventus sullo sfondo (se non dovesse restare Allegri -anche Max come Pioli ha un accordo sino al 2025 - secondo il Corsera, ci sarebbe intanto stata una presa di contatto con l'entourage di Thiago Motta) e le piste estere (se n'è parlato in Spagna, in ottica Barcellona - che divorzierà in estate da Xavi - però al momento c'è un altro mister in pole position, attenzione al Psg nel caso non restasse Luis Enrique).

Thiago Motta, l’agente: “Non andrà al Napoli, neanche se De Laurentiis..."

Da depennare l'ipotesi Napoli stando alle parole di Dario Canovi, agente di Thiago Motta. “Non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli", ha spiegato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. E aggiunge: "L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.