Tonali squalifica, quanto rischia. Accordo Milan-Newcastle a rischio solo se..

Tonali squalifica, ipotesi 12 mesi per il centrocampista del Newcastle

Nicolò Fagioli sconta sette mesi di squalifica, oltre ad altri cinque mesi commutati nella pena alternativa di un percorso di riabilitazione terapeutica, e pagherà 12.500 euro di multa.

Sandro Tonali invece quanto rischia? Il centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana come si legge sulla Gazzetta dello Sport si è autodenunciato all'organo di giustizia sportiva e ha ammesso di aver scommesso anche sul calcio e pure sul Milan quando vestiva la maglia rossonera. La stessa ammissione è stata fatta agli inquirenti della Procura di Torino, come scritto da Ansa. Anche per lui comunque si prefigura la violazione dell'articolo 24 (che vieta ai tesserati delle società professionistiche di effettuare o accettare scommesse su incontri ufficiali organizzati da Figc, Fifa e Uefa). Tonali si è mostrato collaborativo: ecco perché l'ipotesi è di una pena possa essere di circa 12 mesi di squalifica sul campo e 6 di prescrizioni alternative come Fagioli, visto che anche Tonali ha dichiarato di essere affetto da ludopatia.

Tonali, passaggio Milan-Newcastle non a rischio

Ovviamente non è assolutamente a rischio il passaggio dal Milan al Newcastle della scorsa estate. "Secondo me l’unico rischio che si potrebbe configurare è se il Newcastle dovesse dimostrare che il Milan fosse a conoscenza di un fatto del genere e che l’avesse omesso nella compravendita a titolo di informazione della controparte. Il rapporto col Milan oggi è risolto, e quello dei rossoneri col Newcastle è un rapporto indiretto, ma ripeto che per me l’unica forma è dimostrare la conoscenza dell’evento e di non averla impedita”, ha spiegato l’Avvocato esperto di diritto sportivo Emiliano Cardenà dello studio La Scala a Radio Rossonera.

Tonali, gli avvocati: "Ha chiarito la sua posizione, vuole collaborare"

"Ha fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti", spiegano gli avvocati di Sandro Tonali dopo che il centrocampista del Newcastle è stato ascoltato dal pubblico ministero per fornire la propria versione. Poi l'aggiunta targata Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno: "Ha chiarito in modo esauriente la sua posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti. Al momento non è possibile rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al percorso già intrapreso".

Tonali, Newcastle: "Tutto il supporto del club a Sandro e famiglia"

"Il NUFC conferma che Tonali è sotto inchiesta in Italia in relazione a una attività di scommesse illegali. Sandro - si legge nel comunicato del Newcastle - sta collaborando completamente con gli investigatori e continuerà a cooperare con le autorità. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere tutto il supporto dal club. Al momento Tonali e la società non possono commentare ulteriormente".