Torino-Cairo caos, insulti e spintoni Vagnati-Juric. Poi la pace

Caos Torino-Cairo, volano insulti e spintoni tra Vagnati-Juric, poi la pace

È stata una discussione molto accesa, con toni forti, parole grosse (alcune anche troppo) e un team manager, Marco Pellegri, che ha dovuto fare fatica per tenere a distanza Ivan Juric e Davide Vagnati, rispettivamente tecnico e direttore sportivo del Torino. È successo ieri nel ritiro austriaco dei granata e il video della lite è finito sui social. Tutto rientrato in fretta, almeno questo è quanto ha assicurato nella tarda serata di ieri il ds del Toro, durante un intervento telefonico con Sky Sport 24.

"C'è stata una discussione, non è stato bello da vedere ma sono cose che succedono quando due persone tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo. Il mister giustamente vorrebbe dei giocatori il prima possibile, io e la società stiamo facendo il possibile in una situazione di mercato difficile. Porteremo a Juric i giocatori di cui ha bisogno. Alla fine della liteci siamo abbracciati e ci siamo detti quel che dovevamo. Siamo persone vere che dicono le cose come stanno: anche grazie a queste discussioni e a queste liti si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un punto di partenza", conclude Vagnati.