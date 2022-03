Torino-Inter, rigore Belotti: da Cesari a Marelli, la moviola condanna Guida

Torino-Inter, rigore Belotti: l'intervento di Ranocchia sul Gallo non viene sanzionato e si scatena la polemica. Gli ex arbitri criticano la direzione di Guida

Il pareggio tra Torino e Inter riapre con ancora maggiore vigore il dibattito sul VAR. I granata passano in vantaggio con Bremer e prima dell'intervallo possono passare in vantaggio per un fallo in area su Belotti. Nell'occasione Ranocchia colpisce in modo piuttosto evidente la caviglia del Gallo ma né l'arbitro Guida né l'addetto al VAR Massa e il suo assistente Preti ritengono l'intervento del difensore falloso. Al 93' l'Inter trova poi il gol dell'1-1 finale con Sanchez.

Rigore Belotti, furia granata: "Era rigore netto, decisione inspiegabile"

"Abbiamo rispetto per le decisioni, però è un dato oggettivo quello che è accaduto. Ci sono due errori clamorosi – spiega il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ai microfoni di DAZN – non dare il rigore in tempo reale da parte dell'arbitro è un errore. È rigore prima e anche dopo, non me ne capacito. Non vorrei che il VAR sia un metro per aspettare che si venga chiamati".

"È l'ennesimo episodio, ci sono state tante situazioni dove siamo stati penalizzati. Questo qua è completamente inspiegabile, loro proveranno a spiegarlo ma è inspiegabile. Rigore netto, non si è capito perché non è stato fischiato", ha dichiarato poi il tecnico Ivan Juric.

Rigore Belotti, Cesari: "Qualcosa non ha funzionato. Chiedo a Rocchi gli audio del VAR"

Anche gli ex arbitri si schierano in favore del Torino sull'occasione del rigore non fischiato su Belotti. "Sono amareggiato e deluso per la mancata collaborazione di arbitri in campo e al VAR. - ha dichiarato Graziano Cesari a Pressing Serie A su Italia 1 - Chiedo a Gianluca Rocchi, per la trasparenza, se è possibile sapere la conversazione che c’è stata nei cinquantasette secondi di stop di questa partita. Dov’è l’arbitro? Indica col braccio destro che Belotti deve rialzarsi, successivamente accompagna la traiettoria del pallone dicendo che l’ha preso. Sbagliato o giusto è questo che ha visto Guida. Cosa propone il VAR? - continua Cesari - Un’immagine laterale dove non si vede nulla, perché ci sono quattro-cinque gambe che cercano di andare sul pallone. La seconda immagine che il VAR si propone è da centrocampo, dove Rolando Mandragora impatta l’immagine chiara".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'ex arbitro Marelli a DAZN: “Questo episodio farà molto discutere. È chiaramente da calcio di rigore. L’arbitro Guida in un primo momento fa chiaramente segno a Belotti di alzarsi, poi indica il pallone. Rivedendo le immagini dal basso ci rendiamo conto che Ranocchia è in netto ritardo e scalcia sostanzialmente il piede di Belotti e con la punta del piede sinistro tocca il pallone. Detto ciò questo è un rigore netto, mi aspettavo un’On Field Review perché ci sono tutti gli elementi, dato che Guida ha indicato il pallone, ma Ranocchia il pallone non l’ha toccato se non dopo aver commesso un fallo molto evidente".

