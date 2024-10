Totti al Como? Clamoroso in serie A: il ritorno al calcio dell'ex leggenda della Roma. "Non è uno scherzo"

Totti, il ritorno in Serie A non è uno scherzo: "Vediamo il fisico". Il Como sulle tracce dell'ex leggenda della Roma

Francesco Totti è tornato sulle dichiarazioni dei giorni scorsi, ribadendo di essere stuzzicato dall'idea di tornare a giocare in Serie A sette anni dopo il ritiro con la maglia della Roma.

Allora non era uno scherzo quando hai detto che saresti voluto tornare a giocare… “No non era uno scherzo, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo…”, ha detto a margine della tappa di Miami dell'EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai)

La squadra ce l’hai già in mente? “La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico”.

Perché la testa lo sappiamo cosa ti dice. “La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce… chissà il prossimo anno cosa ci riserverà”.

E secondo La Repubblica l'offerta arrivata a Francesco Totti è quella del Como.