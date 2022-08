Ucraina, tentativo di normalità. Ma una partita di calcio dura 4 ore e mezza

Ucraina, 267 minuti per disputare una partita di calcio a Leopoli

La guerra in Ucraina continua senza sosta da ormai 6 mesi. Putin non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole conquistare il Donbass. I bombardamenti sono continui, di notte e di giorno ma nonostante tutto questo nel Paese colpito dai russi si cerca di tornare alla normalità. Un segnale è arrivato dal calcio, con la ripartenza del campionato. A Leopoli, a porte chiuse, si è disputato il match tra Rukh e Metalist, ma terminare questa partita per le due squadre e l'arbitro non è stato affatto semplice. La sfida è stata interrotta tre volte dalle sirene dell'allarme aereo e le squadre hanno trascorso più di due ore in un rifugio. Alla fine ha vinto il Metalist per 2-1.

La partita della Premier League ucraina, disputatasi mercoledì, è durata 4 ore e 27 minuti invece dei normali 90 minuti dopo essere stata interrotta dalle sirene dell'allarme aereo. Rukh Lviv e Metalist Kharkiv hanno iniziato la partita allo stadio Ukraina della citta' occidentale di Lviv alle ore 15.00 locali e l'hanno terminata alle 19.27, con tre pause dopo il suono delle sirene. Alla fine il Metalist ha vinto per 2-1, con le squadre che hanno trascorso 145 minuti in totale in un rifugio e nessun attacco rilevato nell'area. Gli altri tre match disputati, invece, non hanno subito interruzioni.