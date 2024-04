Udinese, Cioffi esonerato: arriva Fabio Cannavaro. L'ha spuntata su...

Fabio Cannavaro allenatore dell'Udinese dopo l'esonero di Gabriele Cioffi

La sconfitta di Verona (1-0) è stata fatale a Cioffi: l'Udinese ha deciso di esonerare Gabriele Cioffi cercando di dare una scossa alla squadra che rischia la retrocessione in Serie B (attualmente è terzultima alla pari del Frosinone ma una partita in meno). Cioffi era subentrato ad Andrea Sottil alla decima giornata, in 23 partite di campionato ha totalizzato 4 vittorie (battendo Milan e Juventus in trasferta), 10 pareggi e 9 sconfitte.

Nelle scorse ore erano girati i nomi di Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja. Ma alla fine l'ha spuntata Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del Mondo 2006. Per lui firma fino a fine stagione cercando poi di guadagnarsi la conferma per la prossima stagione.

Il cammino dell'Udinese nella corsa salvezza è pieno di insidie: giovedì i minuti finali del recupero in casa con la Roma poi domenica sul campo del Bologna, quindi in casa contro il Napoli, trasferta contro il Lecce, in casa con l'Empoli e infine l'ultima giornata di campionato a Frosinone.

Udinese, Cioffi esonerato. Il comunicato ufficiale

"Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l'impegno profuso.Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra".