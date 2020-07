Urbano Cairo smentisce: "Non vendo il Torino". Sull'allenatore...

Urbano Cairo smentisce: "Non vendo il Torino"

"Non penserei mai di vendere il Toro in seguito a una stagione così infelice, peraltro successiva a una annata molto importante conclusa con il settimo posto. E' una cosa che non prendo minimamente in considerazione". Lo ha detto a LaPresse il presidente del Torino Urbano Cairo smentendo le indiscrezioni secondo cui ci sarebbe un progetto di offerta per l’acquisto del club granata da parte di un misterioso imprenditore piemontese a capo di una cordata. "Non ho mai avuto contatti con nessuno, ma questo non è influente perché non sono interessato".

Torino, Urbano Cairo: salvezza non era obiettivo iniziale, stagione storta

"Ieri ci siamo salvati, non era l'obiettivo che avevamo, ma ci sono stagioni che nascono male e possono finire anche peggio", ha spiegato a LaPresse Urbano Cairo all'indomani dell'1-1 con la Spal che ha sancito la salvezza del suo Torino. "Siamo reduci da una stagione non buone, dove partivamo con obiettivi ben diversi, essendo arrivati settimi e avendo tenuto tutta la squadra con i rinforzi di Verdi e il ritorno di Lyanco. Pensavamo di poter fare anche meglio se possibile, poi purtroppo non è stato così. Purtroppo ci sono stagioni dove qualcosa va storto, l'importante è capire cosa e cercare di intervenire. E' fondamentale infine capire quali sono stati i problemi. E io penso di averlo capito".

Torino, Cairo: conferma Longo? Decisione a breve, è tra ipotesi

Sulla conferma di Moreno Longo come allenatore del Torino. "Con Vagnati stiamo ragionando su quello che sarà l'immediato futuro. C'è un ventaglio di ipotesi, tra le quali c'è anche Longo. Vediamo cosa fare, in tempi evidentemente brevi. Ha fatto bene, ho trovato in lui una persona molto motivata e preparata, ha colto questa occasione con grande determinazione e da questo punto di vista lo ringrazio", ha spiegato a LaPresse.