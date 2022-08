US Open 2022, la collezione dedicata ad Arthur Ashe by Le Coq Sportif. LE FOTO

Le Coq Sportif presenta la nuova linea tennis che rende omaggio ad Arthur Ashe, leggenda e storico ambassador del brand, in occasione dello Us Open 2022

Arthur Ashe (1943-1993) è stato, lungo tutto l’arco della sua carriera, un esempio di integrità e solidarietà, valori che lo hanno reso uno degli atleti più iconici della scena tennistica.

Artur Ashe e la storica vittoria allo Us Open 1968

Il suo storico successo agli U.S. Open del 1968, come primo afroamericano, è stato per il tennista un importante trampolino di lancio per fronteggiare le ingiustizie che lo avevano frenato in gioventù all’interno del mondo sportivo.

Arthur Ashe è stato più grande del suo sport e ha utilizzato infatti il suo successo per fare del tennis uno sport in grado di favorire l’integrazione, così da renderlo accessibile a tutti, trasmettendo valori di altruismo e impegno. È grazie a questa indole che Arthur Ashe contribuì alla scoperta di Yannick Noah durante una tournée in Africa nel 1971, sugellata dalla consegna della sua prima racchetta a colui che, 12 anni dopo, avrebbe vinto gli Open di Francia.

Le Coq Sportif, la collezione tennis che celebra Artur Ashe

Le Coq Sportif celebra Arthur Ashe con una linea che porta il suo nome e che combina sia capi performance sia capi lifestyle. La collezione tennis si caratterizza, lato femminile, da un completino bianco/sky captain e, lato maschile, dalla presenza di una polo in jersey piqué di colore sky captain dal design elegante, con un motivo rosso posto alla base della manica sinistra per conferire dinamicità alla maglia. La famosa citazione di Arthur Ashe è collocata nella parte interna del colletto a rafforzare il legame tra il brand e il suo atleta: “Start where you are. Use what you have. Do what you can.” Di fianco a questa quote è presente il nome di Arthur Ashe e il valore che più lo ha contraddistinto: l’integrità. La polo, elastica e traspirante, è lavorata a maglia e tinta in Francia.





Le Coq Sportif, la collezione lifestykle che celebra Artur Ashe per lo Us Open 2022

La collezione lifestyle si compone di due t-shirt e due polo di colore bianco e sky captain (ispirate al design dei capi indossati dal tennista) e da un’ulteriore t-shirt che raffigura l’immagine di Arthur Ashe. Tra i capi più pesanti spiccano una felpa full-zip, una felpa girocollo e un cardigan.La linea è completata dall’iconico modello di calzatura court Arthur Ashe che richiama, in alcuni suoi dettagli, l’abbigliamento: una striscia dritta rossa e bianca sull’etichetta della linguetta e la citazione di Arthur Ashe sulla suola. Gli articoli di questa collezione saranno indossati durante gli US Open dai tennisti Le Coq Sportif che scenderanno in campo in terra newyorkese, tra cui l’italiano Matteo Arnaldi, il francese Richard Gasquet e l’argentino Sebastian Baez.

La collezione sarà inoltre disponibile sull’e-shop di le coq sportif e presso i negozi partner.