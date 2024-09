Us Open, Sinner show contro Medvedev: vittoria in quattro set, vola in semifinale

Tennis, Us Open, Sinner batte Medvedev in quattro set e incanta a New York

Jannik Sinner continua a far sognare i suoi tifosi, altra partita spettacolare dell'azzurro e semifinale conquistata. L'italiano vince la sfida contro Daniil Medvedev ai quarti e raggiunge così la semifinale degli Us Open per la prima volta in carriera. L’azzurro, numero uno del tennis mondiale, passa in quattro set - 6/2, 1/6, 6/1, 6/4 – e si aggiudica il confronto numero 13 con il tennista russo suo ‘maestro-rivale’, quinto nel ranking Atp.

Una rasoiata di dritto regala il successo al tennista italiano che infiamma il pubblico sulle tribune dell’Arthur Ashe, il campo centrale di Flushing Meadows a New York. Il 23enne di Sesto Pusteria troverà in semifinale il britannico Jack Draper (22 anni, numero 25 della classifica Atp) che ha battuto Alex De Minaur.

Sara Errani e Andrea Vavassori, finale allo Us Open 2024

Sara Errani e Andrea Vavassori sono in finale allo Us Open 2024 nel doppio misto. Un risultato storico perché nessuna coppia italiana ci era mai riuscita nella storia degli Slam. Un'impresa che arriva in una stagione super per entrambi.Vavassori è stato finalista nel doppio maschile agli Australian Open e al Ronald Garros con Simone Bolelli. Sara Errani ha vinto gli agli Internazionali d'Italia di Roma con Jasmine Paolini e raggiunto la finale dello Slam francese sulla terra battuta (le due azzurre battute da Coco Gauff e Katerina Siniakova). Errani-Paolini poi hanno vinto una medaglia d'oro bellissima ed emozionante alle Olimpiadi di Parigi 2024.