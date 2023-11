Valentina Vignali, bikini microscopico: piscina bollente, Miami ai suoi piedi!

Valentina Vignali, bikini mozzafiato: Miami ai suoi piedi

Valentina Vignali a novembre è stata senza alcun dubbi regina a Miami (nel frattempo in queste ore è alla conquista di Madrid).

La campionessa di basket si è concessa un viaggio lungo gli Stati Uniti, ma decisamente la tappa conclusiva, in Florida, è quella che ha destato maggiore attenzione nei fans.

L'influencer infatti ha esibito alcuni costumini indimenticabili: leopardato mentre si rilassa nell'acqua della piscina. Poi il selfie con un bikini che sempre far fatica a contenere le sue forme.

Per non parlare della Vignali in versione bagnina stile 'Baywatch'. Inutile dire che i fans della giocatrice di basket hanno apprezzato, ricambiando il gentile pensiero degli scatti social con una pioggia di like e cuoricini.

Valentina Vignali queen of Miami: guarda le foto nella gallery.