Varriale, stalking alla ex. "Mi ha presa a schiaffi e stretta per il collo"

Il caso Varriale continua a tenere banco. Il giornalista sportivo della Rai è indagato per stalking. Ad accusarlo è la sua ex compagna. Il tutto, stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti - si legge sul Corriere della Sera - fa riferimento ad una lite in casa tra i due scoppiata dopo il rientro da una vacanza insieme, lo scorso 5 agosto. Lei lo rimprovera di averla tradita, lui sbotta e lascia l'appartamento, per poi pentirsene durante la notte. Da lì le chiamate e il nuovo tentativo di riappacificazione, ma poi la situazione degenera. La donna racconta in ospedale: "Mi ha preso a schiaffi e stretta per il collo", i medici le danno un certificato con una prognosi di cinque giorni.

Intanto - prosegue il Corriere - spuntano anche i testimoni. Il portinaio avrebbe assistito al litigio e sarebbe pronto a riferire quanto visto. La donna avrebbe poi raccontato ogni dettaglio a due suoi amici, anche loro pronti a confermare la sua tesi. Intanto Varriale, ascoltato ieri dagli inquirenti si difende: "Lei era gelosa, pensava che avessi un'amante". Ma si definisce "tranquillo", fiducioso di riuscire a difendere la sua reputazione.