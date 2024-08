"Vermi nel cibo del Villaggio Olimpico", la denuncia choc del rivale di Martinenghi a Parigi 2024

Parigi 2024, Adam Peaty: "Al Villaggio olimpico ci sono vermi nel cibo"

Il rivale di Nicolò Martinenghi (medaglia d'oro nei 100 rana), Adam Peaty (che ha chiuso con l'argento) ha parlato del villaggio olimpico. Raccontando una situazione che lui, reduce da altre due Olimpiadi prima di questa, ha trovato tutt'altro che ottimale. "L'alimentazione non è abbastanza buona per il livello che ci si aspetta dagli atleti. In fin dei conti, dobbiamo fare del nostro meglio. A Tokyo il cibo era incredibile, proprio come a Rio de Janeiro . Ma questa volta non c'erano abbastanza opzioni alimentari proteiche, c'erano lunghe file e attese di 30 minuti per mangiare", le parole del nuotatore inglese tornato in patria dopo aver chiuso le sue Olimpiadi a Parigi.

"Voglio mangiare carne, mi serve carne per competere ed è quello che mangio a casa, quindi perché dovrei cambiare qualcosa? Mi piace anche il pesce, ma le persone hanno trovato i vermi. Non va bene - rincara la dose Adam Peaty - Voglio solo che le persone abbiano le migliori condizioni E penso che siano gli atleti a poter far conoscere meglio la situazione" .

Parigi 2024, l'affondo di Thomas Ceccon. "Villaggio Olimpico? "Si mangia male e manca l'aria condizionata"

Parole che arrivano dopo quelle di un altro fuoriclasse del nuoto, l'italiano Thomas Ceccon. "Si mangia male, fa caldo e non c'è l'aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno", aveva detto il campione olimpico di Parigi 2024

"Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla. - le parole di Thomas Ceccon. "Forse non sono entrato in acqua con la stessa convinzione che avevo nei 100, - ha continuato il nuotatore veneto - e questo è stato un mio errore, mi servirà per il futuro. Sono deluso per non aver fatto un tempo da finale, ma ero stanco anch'io. Ho ceduto nel finale… un po' stanco si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Sì fa caldo anche per me, nel Villaggio non c'è l'aria condizionata, non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Molti atleti si spostano per questi motivi".