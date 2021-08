Viktorija Mihajlovic- Pellegri: un amore da derby per la figlia di Sinisa

Viktorija Mihajlovic-Pellegri: la figlia di Sinisa divisa tra l'amore per l'Inter e il fidanzato recentemente trasferitosi al Milan

Viktorija Mihajlovic, figlia del tecnico Sinisa, simpatizza per l'Inter a causa del passato nerazzurro del padre ma oggi in lei potrebbe essere sorto anche un pizzico di amore per il Milan. L'influencer infatti ha una relazione con Pietro Pellegri, di quattro anni più giovane, che in questa sessione estiva di mercato si è trasferito dal Monaco al Diavolo. L'ex stellina del calcio italiano deve ritrovarsi dopo una serie sfortunata di infortuni.

Viktorija Mihajlovi e Pellegri stanno insieme ufficialmente dal dicembre 2020 e ora che il giocatore è tornato in Italia per vestire la casacca rossonera avranno sicuramente la possibilità di trascorrere più tempo insieme e rinsaldare ulteriormente il proprio rapporto. Pellegri è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni. L'attaccante indosserà il numero 64 con cui ha iniziato la carriera di calciatore al Genoa.

Viktorija Mihajlovic, diventata celebre con la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019 insieme alla sorella Virginia, prima che scattasse l'amore con Pellegri è stata spesso oggetto di gossip. Tra i presunti flirt a lei attribuiti c'è quello con il calciatore del Napoli Andrea Petagna, che lei ha sempre smentito. Nell'estate del 2019 ha invece avuto una breve relazione con l'ex tronista Mattia Marciano.