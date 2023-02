Vlahovic-Real Madrid-Juventus, conferme dalla Spagna: Dusan per Benzema

Vlahovic-Juventus, Real Madrid su Dusan come erede di Benzema

L'erede Benzema al Real Madrid potrebbe essere Dusan Vlahovic (ammesso che Karim ceda il testimone a fine stagione...). Da qalche settimana girano voci sull'interesse dei blancos per l'attaccante della Juventus. E ora anche il diario madrileno As si sbilancia: Florentino Perez sta pensando seriamente al centravanti serbo della Vecchia Signora in vista della prossima stagione.

Vlahovic-Manchester United, lo stop e il Real Madrid torna in gioco. Calciomercato rumors

Anzi, stando alle indiscrezioni del giornale sportivo spagnolo ci sarebbe un dettaglio in più: a gennaio pare che Vlahovic sia stato a un passo dal passare in un top club di Premier League (gli indizi portano al Manchester United, ma l'ex viola conta tanti estimatori in Inghilterra) per una cifra tra i 100 e i 120 milioni, ma l'agente di Dusan secondo quanto racconta As, avrebbe stoppato tutto rimandando il discorso sul suo possibile addio alla Juventus. Una mossa che ha rimesso in gioco il Real Madrid, ora pronto al colpo per l'estate visti i problemi ad arrivare sui due top player che i blancos hanno sempre sognato (Haaland blindato dal Manchester City e Mbappè legato da un contratto con il Psg): ecco perchè il regalo estivo per Carlo Ancelotti potrebbe essere proprio Dusan Vlahovic.

Vlahovic-Real Madrid? Aspettando Endrick Felipe Moreira de Sousa

E' vero che il Real Madrid ha già acquistato Endrick Felipe Moreira de Sousa dal Palmeiras (per 72 milioni), ma il giovane fenomeno del calcio brasiliano è un classe 2006, arriverà in Spagna solo tra un anno e mezzo (al compimento del 18°anno d'età) e comunque è un attaccante più brevilineo e tecnico (talento smisurato). Dusan Vlahovic invece a 23 anni viene ritenuto pronto per il grande salto: Florentino Perez ci pensa e la Juventus potrebbe subire un assalto Real a breve.

Di Maria-Juventus, la situazione

Intanto in casa Juventus tiene banco anche il futuro di Angel Di Maria: il Fidejo con tre reti e due assist in questo 2023 è stato il giocatore più decisivo. Dopo un grandissimo Mondiale, l'ex esterno d'attacco di Real Madrid, Manchester United e Psg ha iniziato l'anno alla grande anche in bianconero. Il 35enne argentino a fine stagione sarà in scadenza e il richiamo del Rosario Central è forte. Ma il sogno della Juve è convincerlo a restare per un altro anno in Italia...