Wanda Nara esplosiva, Ballando con le stelle backstage: il costume di lady Icardi...

Wanda Nara esplosiva a Ballando con le Stelle, problemi con il costume...

Wanda Nara alle prese con un abito che non si chiude nelle prove di Ballando con le Stelle. La moglie di Mauro Icardi ci scherza: "La cosa più importante è avere il coraggio di essere libere sempre"

La showgirl argentina sta incantando tutti nel corso del dancing show di Rai1 dove è la favorita alla vittoria (in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca che nel 2022 trionfò assieme a Luisella Costamagna). "Hai fatto dei miglioramenti enormi rispetto all'inizio e sei sempre più bella e brava!", le ha scritto una fan su Instagram. "Mi sono allenata anche in garage. Ovunque, dove troviamo un posto. Lo sforzo è tanto. Ma ci fa piacere sapere che vi piace il nostro lavoro", ha raccontato Wanda.

Wanda Nara e Pasquale la Rocca a Ballando con le Stelle 2023 (foto Lapresse)



"Che rapporto hai con Milly Carlucci?" le hanno domandato. "Un rapporto umano e bello, c'è molta stima reciproca, felice di lavorare al suo fianco", ha risposto Wanda Nara in una storia su Instagram aggiungendo l'emoticon di un cuore e di una mano che fa un cuore.

Icardi, 2023 da leader al Galatasaray. E in Europa League può trovare un'italiana...

Se Wanda Nara procede con decisione verso il finale di Ballando con le Stelle, Mauro Icardi nel 2024 sta per chiudere un 2023 molto bello sul fronte calcistico: è stato l'uomo che ha condotto il Galatasaray alla riconquista del campionato turco (dopo qualche anno di astinenza) a suon di gol (22 reti e 7 assist nella scorsa stagione) e quest'anno ha ricomunciato sullo stesso passo (25 presenze e 17 gol con 6 assist tra Super Lig e Champions) con il testa a testa tra i giallorossi e il Fenerbahce per la vittoria del titolo. E nel 2024 Mauro Icardi potrebbe avere un incrocio con qualche squadra italiana: il Galatasaray è passato in Europa League dopo il terzo posto nel girone rischiando di finire nell'urna di una squadra di serie A...