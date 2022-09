Wanda Nara e Icardi, che scontro! Lui pubblica la chat: "Sei tossica"

Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi e lui pubblica le loro chat: "Sei tossica"

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati e tutto quello che sta accadendo (almeno fino ad ora) è condivisio via storie o post sui social da entrambi. Ecco a lanciare la bomba dell'annuncio ella fine del matrimonio è stata la modella e procuratrice e dopo poco il calciatore ha rotto il silenzio.

Senza filtri, dal suo profilo Instagram, Mauro Icardi ha iniziato a pubblicare la chat privata con Wanda Nara. Nel primo screenshot si legge: "Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica".





Poi, in un'altra stories Mauro Icardi ha pubblicato i messaggi dove la procuratrice gli chiede ha dove fosse e perché aveva deciso di uscire invece di dormire con il bambino. Il giocatore del Galatasaray ha risposto a Wanda Nara che non le doveva una spiegazione, perché lei l'ha lasciato e ha incalzato "Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?".

"Perché sei una bugiardo, da sposato e da single", ha sottolineato Wanda Nara sempre nello stesso screen e Maurito ha risposto in maniera puntuale "Siamo uguali!". Una vicenda con contorni davvero poco chiari sotto tanti punti di vista.





Con tono minaccioso, la madre delle figlie di Icardi ha scritto con torno minaccio e senza esitazione: "Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te". La risposta di Maurito è stata: "Quanto sei tossica!". Manetre, nella terza stories, poi cancellata, non era una chat tra loro ma mostrava la chiamata in entrata e a corredo vi era una scritta 'Tossica livello 1000'.

I follower e fan attenti non hanno ben chiaro cosa sta accadendo fra Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo nove minuti l'attaccante in prestito al Galatasaray ha pubblicato la foto di una videochiamata e ha scritto 'Ti amo Toxi'.





Poi, dal profilo di Mauro Icardi è sparita tutta la conversazione con Wanda Nara e i follower ora si chiedono se sia vera la loro separazione o un grande bluff mediatico.