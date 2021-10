Wanda Nara: reggiseno, trasparenze sexy e lingerie rosa... Lady Icardi da sogno

La moglie e manager di Mauro Icardi pubblica un selfie allo specchio si domanda: "Pensando se allenarmi oggi o rimandare a domani" (Pensando si entrenar o dejarlo para mañana). I fans di Wanda Nara però più che sull'interrogativo sono rimasti ipnotizzati dalla foto, che vede la showgirl allo specchio con un reggiseno bianco e una lingerie rosa spettacolari (oltre 450mila like in meno di 24 ore). Un fisico da urlo, Wanda è in forma come sempre. Voto 110 e lode!