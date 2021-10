Wanda Nara sfila a Parigi (look da sogno, guarda). Icardi-Juventus, nel 2022..

Wanda Nara sfila a Parigi (look da sogno)

Wanda Nara illumina Parigi sfilando per le strade della Ville Lumiere: dalla Tour Eiffel all'Arc de Triomphe sino alle rive della Senna, la showgirl argentina si mostra con una serie di look da sogno. Guarda il video di lady Icardi.

Icardi-Vlahovic per la nuova Juventus

Wanda Nara regina di Parigi, ma chissà che nel 2022 non possa diventare principessa di Torino. Le voci sull'interesse della Juventus per Mauro Icardi restano vive più che mai. Non tanto a gennaio (improbabile che il Psg lo lasci partire), più probabile che il ritorno di fiamma possa avvenire nel corso della prossima estate quando i bianconeri potrebbero non procedere con il riscatto di Alvaro Morata (che costerebbe 35 milioni) dopo il prestito biennale oneroso dall'Atletico Madrid (il Tottenham di Fabio Paratici potrebbe andare sull'attaccante spagnolo). A quel punto Maurito diventerebbe uno degli obiettivi caldi: il suo nome resta in cima alla lista della Juve assieme a quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà con con la Fiorentina ed è uno dei pezzi più pregiati del mercato: su di lui è pronta a scatenersi un'asta internazionale.