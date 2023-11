Wings for Life World Run, iscrizioni aperte per il più grande evento di corsa del mondo

Wings for Life World Run 2024, aperte le iscrizioni

Per chiunque abbia mai desiderato fare parte di qualcosa di veramente globale, questa è l’occasione da non perdere. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'undicesima edizione dell'evento di corsa più grande e inclusivo al mondo: la Wings for Life World Run. Domenica 5 maggio 2024, corridori di qualsiasi età e livello, sentiranno di far parte di qualcosa di unico, partecipando simultaneamente in ogni parte del globo.

E sebbene ognuno imposti il proprio ritmo e i propri obiettivi, tutti stanno contribuendo alla stessa causa: trovare una cura per le lesioni al midollo spinale, poiché il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni viene devoluta a questo scopo.

"Sono così felice che le iscrizioni per il 2024 siano aperte! Nell'edizione precedente della Wings for Life World Run abbiamo avuto un numero record di partecipanti, e il nostro obiettivo è vedere ancora più persone sulla linea di partenza il prossimo 5 maggio", afferma Colin Jackson, la leggenda britannica dei 110 metri ostacoli, che è il direttore sportivo internazionale dell'evento. "Siamo entusiasti che questo sia l'evento di corsa più grande al mondo, e siamo estremamente orgogliosi dei nostri partecipanti, perché ogni nuova iscrizione porta speranza reale a tutti coloro colpiti da lesioni al midollo spinale."

Wings for Life World Run, l'ambassador italiano

Per l’Italia un ambassador d’eccezione, Michel Roccati: nato nel 1991 a Torino, ha perso l’uso degli arti inferiori nel 2017, in seguito a un incidente. Nel 2020 è diventato una delle prime tre persone al mondo ad aver riottenuto la mobilità delle gambe, ritornando a camminare grazie a un progetto sperimentale sviluppato a Losanna e finanziato anche grazie ai fondi raccolti dalla Wings for Life World Run (alla quale ha partecipato lo scorso anno nella tappa svizzera). Al suo fianco Lisa Migliorini, anche conosciuta come @TheFashionJogger. La runner e fitness influencer da oltre 2 milioni di follower nella precedente edizione ha corso insieme agli altri partecipanti all’App Run Event tenutosi all’Autodromo Nazionale Monza e ha prestato la sua voce per motivare e incoraggiare i concorrenti durante la corsa tramite l’app.

Che corra, si sposti in sedia a rotelle, faccia jogging o semplicemente cammini, ogni partecipante alla Wings for Life World Run parte esattamente lo stesso giorno nello stesso momento in ogni parte del mondo: domenica 5 maggio alle 11:00 UTC (Tempo Coordinato Universale), le ore 13.00 in Italia. La corsa però non è verso una linea del traguardo, ma esattamente il contrario. I partecipanti sono inseguiti da una "Catcher Car" reale o virtuale, che parte 30 minuti dopo. Quando questa linea del traguardo in movimento li supera hanno completato la loro gara: l'ultimo uomo e l'ultima donna “catturati” vengono nominati campioni globali. Un format originale che garantisce a tutti di terminare la corsa, a prescindere dal livello di preparazione.

La Wings for Life World Run è così accessibile perché ciascuna persona può scegliere non solo dove, ma anche come desidera partecipare, e i risultati contano allo stesso modo nella classifica globale. L'app Wings for Life World Run rende infatti possibile partecipare praticamente ovunque, inseguiti e motivati da una "Catcher Car Virtuale" con la voce di una celebrità. Per coloro che preferiscono scegliere il proprio percorso, l'app rende possibile iniziare ovunque ci si trovi. Un’opzione per chi invece non vuole correre da solo è un "App Run Event". Organizzati localmente dall'Australia al Brasile, dal Giappone all’Italia e in molti altri paesi in tutto il mondo, ci sono già oltre 30 App Run Event disponibili per correre in compagnia.

Wings for Life World Run, il Mind Milano

Quest’anno la location dove si svolgerà la principale App Run italiana è il MIND Milano Innovation District, il maggior progetto di rigenerazione urbana in Italia, che si estende su un milione di metri quadri alle porte di Milano, dove i partecipanti potranno ritrovarsi per correre tutti insieme e portare al termine questa piccola ma grande impresa.

Nato dalla partnership pubblico-privata tra Lendlease, gruppo internazionale leader nel settore del real estate, e Arexpo, ancora pubblica responsabile della riqualifica dell’ex area EXPO, MIND Milano Innovation District è un ecosistema innovativo con una forte vocazione alla ricerca e sviluppo nell’ambito delle scienze della vita, motivo per cui è stato simbolicamente scelto per la Wings for Life World Run 2024. Mind è infatti un hub che riunisce oltre 25 importanti player del settore LifeScience e dell’innovazione, tra cui lo Human Technopole, l’IRCCS Galeazzi Santambrogio, Astrazeneca, Bio4dreams, Bracco, Fadoi, Illumina, Rold, l’Università Statale di Milano, la Fondazione Triulza, il Politecnico di Milano, Skydeck Europe dell’Università di Berkeley e le oltre 40 imprese associate di Federated Innovation.

Wings for Life World Run, la partnership con adidas

Nel 2024 arriva anche una nuova partnership con un grande brand come adidas: tutti coloro che si registreranno, indipendentemente da dove o come scelgano di correre, riceveranno la maglietta ufficiale della Wings for Life World Run per aiutarli a prepararsi per la gara. Lo speciale design celebrativo di adidas farà sapere, a tutti, che chi lo indossa sta correndo per coloro che non possono.

Dalla prima Wings for Life World Run nel 2014, la corsa ha finora raccolto oltre 43,8 milioni di euro, con 1.293.716 partecipanti registrati che hanno percorso 11.839.989 chilometri in oltre 195 paesi in tutti e sette i continenti. La sola edizione del 2023 ha richiamato 206.728 partecipanti, e l'obiettivo per il 2024 è superare quel traguardo con ancora più partecipanti. Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione andrà alla ricerca sul midollo spinale. L'evento è la principale fonte di finanziamento della fondazione Wings for Life, un'organizzazione no-profit, che finanzia promettenti ricerche sul midollo spinale e studi clinici.

Uno dei più importanti progetti di ricerca che la fondazione finanzia è italiano, sviluppato dall'Università di Pisa in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): si tratta di una ricerca sull’allungamento magnetico delle fibre nervose. Un team di scienziati guidato da Vittoria Raffa e Marco Mainardi sta studiando questo problema aprendo nuove prospettive.

Le scoperte derivate da questi studi stanno già rivoluzionando vite in tutto il mondo. In questo caso correre può davvero fare la differenza nella ricerca di una cura: ogni passo fatto alla Wings for Life World Run è un passo fatto nella giusta direzione per il mondo intero.