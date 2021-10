Zamparini shock, ritrovato morto il figlio 23enne dell'ex patron del Palermo

Tragedia in casa Zamparini. Armando, quinto e ultimo figlio dell’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini, è stato ritrovato morto. Il giovane 23enne è stato rinvenuto senza vita in una stanza d’albergo a Londra, dove viveva da qualche anno e dove aveva conseguito la laurea. Per ora, le dinamiche della morte non sono ancora chiare.

Di seguito, il comunicato del Palermo. “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”.