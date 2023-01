Zanetti elogia Kakà nella serie "I Fantastici 10". "Ma quella scivolata nel derby..."

Milan-Inter, Javier Zanetti elogia Kakà nella miniserie “I Fantastici 10”: “In campo devastante, ma quella scivolata nel derby 2007…”

Quasi vent’anni fa – era l’11 gennaio 2004 – realizzò la sua prima doppietta con la maglia del Milan, contro la Reggina, consacrandosi definitamente nel calcio italiano. A celebrare Kakà stavolta è Javier Zanetti, proprio in quegli anni grande avversario del talento brasiliano. In occasione dello speciale anniversario – e a pochi giorni dalla sfida di Supercoppa tra rossoneri e nerazzurri – secondo quanto riporta Agimeg, la bandiera dell’Inter ha parlato nella nuova puntata della miniserie “I Fantastici 10” di Calcio.com, pubblicato i queste ore sul data hub di Planet Entertainment. «Il primo Kakà al Milan era devastante, quando partiva con la palla al piede era molto difficile fermarlo – ha raccontato Zanetti – Era un giocatore che faceva le due fasi, aiutava in difesa e dopo aveva un grande inserimento».

Tra gli innumerevoli duelli ingaggiati uno contro l’altro, Zanetti - spiega Agimeg -ricorda in particolare quello del derby di dicembre 2007 (poi vinto 2-1 dall'Inter), quando – con il Milan in momentaneo vantaggio – riuscì a interrompere una ripartenza pericolosissima: «Tutti e due partimmo con la palla al piede correndo da metà campo fino in fondo. Io entrai in scivolata proprio alla fine, prima che riuscisse a crossare, sotto la nostra curva. Lì San Siro mi è venuto addosso», dice ancora.



Oltre all’ammirazione al rispetto come avversario, Zanetti elogia anche l’uomo fuori dal campo: «È una persona molto corretta, molto leale, ha grandi valori. Ci siamo frequentati tante volte fuori dal campo e abbiamo un rapporto molto cordiale». Un discorso, conclude Zanetti, che vale anche per altri grandi ex calciatori rossoneri: «Ci vediamo per partite di beneficenza o altri eventi, magari a una cena, sempre con grande rispetto». L’appuntamento con Kakà chiude la video serie targata Calcio.com, che, spiega Agimeg, con l’intervento di Zanetti ha raccontato negli ultimi mesi i grandi campioni di calcio, da Maradona e Baggio, per arrivare ai fuoriclasse di oggi come Messi e Lukaku.