Zaniolo-Juventus ci siamo! Giuntoli su un big della Fiorentina. E Lukaku...

Zaniolo-Juventus, offerta al Galatasaray

Torna a scaldarsi la pista che porta Nicolò Zaniolo alla Juventus. Dalla Turchia infatti Fanatik fa sapere che club bianconero avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro bonus compresi per lex mezzapunta della Roma. Una cifra vicina alla clausola di rescissione da 35 milioni inserita nel contratto del giocatore. Il Galatasaray, dopo aver preso Tete dallo Shakthar, può aprire alla cessione di Zaniolo ad appena 6 mesi dal suo arrivo in Turchia.

Amrabat, Juventus sogna il centrocampista della Fiorentina

Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus nel frattempo è quello che di Sofyan Amrabat. "Sfumati Milinkovic-Savic e Kessie, entrambi andati in Arabia, il nome nuovo in cima alla lista di Giuntoli è quello di Sofyan Amrabat - scrive Sportmediaset - Il centrocampista marocchino, corteggiato anche dal Manchester United, rimarrebbe volentieri in Serie A, ma la Fiorentina avanza la richiesta di 25 milioni più bonus. Tanti soldi che la Juve può racimolare solo con le cessioni".

Calciomercato Juventus: i dubbi su Pogba e i nomi di Giuntoli

Paul Pogba resta alla Juventus? Deciderà di ascoltare le sirene dell'Arabia Saudita? Intanto secondo il Corriere di Torino, il club bianconero sta ragionando su alcuni nomi in mezzo al campo: dal 30enne ghanese dell'Arsenal Thomas Partey al 19enne dello Strasburgo Habib Diarra, oltre alla nuova pista che porta a Khephren Thuram (classe 2001 del Nizza, fratello di Markus e figlio di Lilian), e per il momento ha bloccato l’uscita di McKennie che piace al Bournemouth.

