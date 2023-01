Calciomercato, Zaniolo-Roma aria d'addio a gennaio. Asta tra 4 club. E lui...

Zaniolo-Roma, aria d'addio a gennaio. Calciomercato news e rumors

Nicolò Zaniolo e la Roma potrebbero separarsi già in questa sessione di calciomercato. I fischi contro il Genoa potrebbero essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il jolly giallorosso, poi assente per febbre contro la Fiorentina nel posticipo di campionato (è tornato ad allenarsi in gruppo nelle scorse ore), sembra valutare l'idea di lasciare la capitale già a gennaio.

Zaniolo-Roma, aria d'addio a gennaio: il prezzo di Nicolò

Il rinnovo di contratto di Zaniolo con la Roma ormai pare lontano (scadenza 2024, in estate comunque la Roma dovrebbe pensare alla cessione per non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno). Di fronte a un'offerta da 35-40 milioni dunque il calciatore potrebbe essere venduto subito. Una richiesta che rende complicato l'assalto di qualche top club italiano (Milan e Juventus stimano da sempre il classe '99).

Calciomercato: Zaniolo-Roma, 4 club sul centrocampista giallorosso

Più facile un forcing dalla Premier League: Tottenham, West Ham e Newcastle valutano la situazione. In particolare gli Spurs di Fabio Paratici (a proposito: attenti a un addio di Antonio Conte nel breve-medio periodo e alle nuove voci sulla Juventus) sarebbe disposti al prestito con obbligo di riscatto (ma occorerebbe trovare la quadra con la Roma sulla condizioni che farebbero scattare questo obbligo) per regalarsi a Zaniolo subito e rilanciare la sfida nella corsa alla qualificazione Champions (attualmente sono quinti a 5 punti dal Newcastle e a 6 dal Manchester United). E non va sottovalutato il Leicester che sembrava a un passo da Nico Gonzalez della Fiorentina (pista Foxes che si è raffreddata) e ora potrebbe investire su Zaniolo i soldi che non sono stati investiti sull'argentino. Sullo sfondo c'è poi il Borussia Dortmund in Germania

Zaniolo cita Ronaldo: "Tutto ha una soluzione, tranne la morte"







"Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male...". È un estratto di una video intervista di Cristiano Ronaldo condivisa nelle storie Instagram da Nicolò Zaniolo. Un post che fa aumentare i dubbi sulla permanenza del numero 22 giallorosso alla Roma.