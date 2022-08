Zaniolo-Roma, Conte lo chiama al Tottenham. Calciomercato, Spurs a tutta

Zaniolo-Roma: Conte lo vuole al Tottenham. Calciomercato news

Antonio Conte è in pressing con Fabio Paratici e la dirigenza del Tottenham: l'allenatore salentino vuole Nicolò Zaniolo a Londra. La bomba di calciomercato è servita. La Roma, con l'arrivo di Paulo Dybala, potrebbe aprire alla cessione. Secondo quanto riporta Radio Radio gli Spurs vorrebbero piazzare alcuni giocatori in esubero (come Ndombelé e Winks) e poi tentare l’affondo per il centrocampista della nazionale italiana. Valutazione giallorossa sui 50 milioni, ma la speranza è di riuscire a limare il prezzo del cartellino verso il basso.

Zaniolo: Roma (rinnovo o addio?), Tottenham e Juventus sullo sfondo. Calciomercato news

Zaniolo e la Roma sono a un bivio: addio o rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024). La prossima settimana potrebbe esserci un vertice con il Tottenham. Sullo sfondo resta la Juventus: i bianconeri non hanno mollato la pista di mercato, ma le priorità al momento sono il 29enne esterno d'attacco serbo Filip Kostic (in corsa per il giocatore dell'Eintracht Francoforte anche il West Ham), il centrocampista argentino del Psg, Leandro Paredes, e il possibile ritorno di Alvaro Morata come vice Vlahovic e jolly d'attacco (ma bisogna vincere la resistenza dell'Atletico Madrid a un nuovo prestito: Muriel può essere l'alternativa).