Zhang attacca il fondo Oaktree, l'Inter si allontana

Il comportamento di Oaktree "sta creando una situazione di rischio per il club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità": a denunciarlo è il patron dell'Inter, Steven Zhang, in una lettera aperta ai tifosi che fa presagire che martedì prossimo il fondo americano potrebbe avviare la procedura per prendersi il club nerazzurro, vista l'impossibilità di restituire il prestito da 375 milioni di euro.

"Abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner", ha ricordato Zhang, "compresa l'offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato. Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati vani".

Come garanzia del finanziamento di 275 milioni concesso nel 2021 (a cui nel triennio si sono aggiunti 100 milioni di interessi), il fondo di Los Angeles aveva preteso un pegno sul pacchetto di maggioranza del club che ora può essere escusso.

Zhang ha ricordato che l'apertura della linea di credito con Oaktree aveva "l'obiettivo di proseguire il progetto vincente che abbiamo avviato nel 2016. Da allora, io e il mio management ci siamo impegnati a sviluppare successi sul campo, allo stesso tempo mantenendo una rigorosa disciplina finanziaria". "Il nostro duro lavoro ha dato i suoi frutti", ha sottolineato il 32enne presidente di Suning International, "negli otto anni sotto la nostra gestione, insieme al nostro staff, ai giocatori e agli allenatori, abbiamo conquistato sette trofei, due finali europee, e due volte abbiamo raggiunto la vetta del campionato di Serie A. La leggendaria seconda stella è una testimonianza della nostra crescita e del nostro successo".

"Naturalmente", ha osservato, "tutti i nostri partner, inclusa Oaktree, hanno potuto trarre beneficio dal raggiungimento di tali incredibili traguardi dentro e fuori dal campo. Nel corso dei mesi che hanno condotto alla data di scadenza della struttura di finanziamento con Oaktree. A nome dell'Inter e in qualità di presidente, voglio rassicurare le centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo che faremo tutto il possibile per proteggere i nostri colori, i nostri valori fondanti e la nostra stabilità. Ci impegniamo a lavorare per una risoluzione pacifica con Oaktree e a continuare la nostra storia di successi per la nostra amata Inter. Forza Inter Sempre".

Sul piano sportivo, comunque, non dovrebbe cambiare nulla: i revisori di PWC hanno già verificato la correttezza della documentazione contabile in base a cui Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio, a fine mese certificherà che l'Inter ha i requisiti per iscriversi al prossimo campionato. A ottobre, l'eventuale nuova proprietà dovrà presentare la dichiarazione di continuità aziendale. L'iter sarebbe lo stesso che ha portato il fondo Elliott a subentrare a Yonghong Lì nel 2018 nella proprietà del Milan. L'unica alternativa a che Oaktree rilevi il 100% del pacchetto azionario, è una proroga di tre mesi della scadenza in modo da concedere più tempo a Zhang per trovare un accordo con un nuovo fondo o un nuovo acquirente.