Zidane-Juventus, la decisione di Zizou che scuote il Real Madrid

Zidane, addio Real Madrid a fine stagione?

Zinedine Zidane darà l'addio al Real Madrid a fine stagione, secondo Telemadrid. C'è la Juventus nel suo futuro (nei giorni scorsi Zizou ha mandato un messaggio d'amore ai mondo Juve)? A prescindere da come si concluderà. Con o senza Champions League (blancos hanno vinto i quarti d'andata 3-1 contro il Liverpool) o la Liga (dove è in corsa per il titolo con Atletico Madrid e Barcellona: tutte racchiuse in 3 punti dopo 29 giornate).

Zidane-Juventus, l'addio di Zizou al Real Madrid

Il contratto tra Zidane e il Real Madrid scadrà a giugno 2022, ma l'allenatore francese sembra convinto a lasciare con un anno di anticipo. Secondo todofichajes.com è possibile un anno sabbatico da parte del 48enne allenatore francese, ma stando a queste indiscrezioni ci sarebbe anche un’offerta sul tavolo da parte della Juventus che potrebbe fargli cambiare idea. I bianconeri a fine stagione dovranno fare una riflessione: proseguire il progetto Pirlo (magari con un Marcello Lippi in versione 'tutor') o cambiare e a quel punto andare su un top mister (voci caldissime su Max Allegri, anche se l'ipotesi Zidane dalla Spagna resta viva...)