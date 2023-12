Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, sarà il braccio destro di Gerry Cardinale

Milan, il ritorno di Ibra e il futuro sempre più in forse di Pioli

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, questa volta non sono più solo voci. L'annuncio ufficiale del club è atteso per la giornata di oggi, alla vigilia di un match chiave per la stagione dei rossoneri. Lo scrive il Corriere della Sera. La squadra di Pioli, infatti, nella trasferta a Newcastle si gioca tanto, per continuare il suo cammino in Champions League il Milan non deve solo vincere ma anche sperare che nell'altro confronto il Borussia Dortmund batta il Psg. Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni e adesso il club rossonero e l'ex fuoriclasse svedese sono pronti a ufficializzare l'accordo. Ibrahimovic sarà una sorta di braccio destro di Gerry Cardinale, consulente della società Red Bird.

In attesa di capire quali compiti e in che modo potrà influire sull'andamento della squadra e sull'appeal del club in generale, è giusto evidenziare che si tratta del secondo ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Il primo, a dicembre 2019, coincise con il ritorno del Milan ai grandi livelli e a fine mese saranno passati esattamente quattro anni. Arriva in un momento decisivo, in caso di mancato passaggio del turno in Champions dei rossoneri, infatti, potrebbe non trovare più in panchina Stefano Pioli. Il futuro dell'allenatore dipende dal match contro il Newcastle e dalle decisioni che prenderà il club sulla guida tecnica.