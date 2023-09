Stati generali del trading finanziario a Milano

Oltre 250 persone. Allo Sheraton di Malpensa, il 16 settembre scorso, si è tenuto il Goldman day: uno degli eventi finanziari per antonomasia. Molto atteso dal pubblico.

"Abbiamo toccato i temi del trading algoritmico e dell’intelligenza artificiale dei nostri expert advisor", racconta Tommaso Zapparrata - consulente finanziario. "Nel corso dell'evento milanese abbiamo trattato molti temi: il trading discrezionale e il modo giusto per impostare un setup e una strategia di entrata a mercato facendo operazioni discrezionali sui mercati azionari e Forex", dice. "Poi la crescita formativa a livello personale con il metodo del connecting people basato sul win to win".

Per gli addetti ai lavori, ma anche per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, si tratta di un evento molto importante e di successo. Tantissime persone presenti - come si può notare della foto e dai social (andate a vedere le Instagram Stories su @kingtommyz).

A parlare, nel corso della convention, sono stati Gian Pietro Beltrando, Orso Locatelli, Luigi Aprile e Tommaso Zapparrata, fondatore dell’azienda Goldman Tech valley e organizzatore dell’evento. “Ricordati di inseguire i tuoi sogni, credere in se stessi e soprattutto prima di approcciarsi a qualunque investimento studiate in modo approfondito su quale asset state lavorando perché i rischi sono molto alti e bisogna essere consapevoli”, tuona Zapparrata. Le sue parole sono un vero e proprio spunto di riflessione. Per tutti.