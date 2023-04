Stoltenberg promette caccia a Kiev: “Ora importa solo che l’Ucraina vinca”

Jen Stoltenberg propende per inviare caccia in Ucraina: “La priorità è che si affermi come nazione sovrana e indipendente”

Il segreteria generale della Nato Stoltenberg, secondo quanto riporta Dpa, ha tutta l’intenzione di proseguire la discussione sull’invio di armi – di caccia in particolare – in aiuto dell’Ucraina. Questo è quel che fa sapere il segretario Nato dopo l’incontro di giovedì con Zelensky, che ha fatto presente quanto il suo Paese abbia bisogno di più armi, tra cui anche caccia e sistemi di difesa aerea. Stoltenberg è d’accordo ad “accontentare” le richieste di Kiev, ribadendo a margine della riunione del gruppo Ramstein che: "La cosa più importante ora è che l'Ucraina vinca", questo è il focus principale della Nato ora, dare sostegno militare contro le ingerenze di Mosca.

Il segretario Stoltenberg sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato: “Sì, ma con calma…”

Tra le dichiarazioni di Stoltenberg, come riporta anche Spiegel, non è mancato il riferimento al processo di adesione del paese guidato da Zelensky, che si potrebbe sintetizzare con “Sì, con riserva”. Se da un lato infatti il segreterio Nato rassicura che tutti i membri dell’Alleanza siano d’accordo sull’ingresso dell’Ucraina, dall’altro però chiarisce la precondizione necessaria per cui si possa compiere, cioè vincere contro Mosca, "perché se l'Ucraina non si afferma come nazione sovrana e indipendente in Europa, allora non ha senso discutere di adesione".