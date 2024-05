Sul web arriva The Social Home

Questo nuovo reality show che andrà in onda sul web, infatti, promette emozioni forti, con un mix esplosivo di adrenalina, suspense e strategia.

La notizia più attesa? L'annuncio del primo concorrente. Che in realtà saranno due. Ma valgono per uno.

A The Social Home è prevista la partecipazione della coppia formata Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, già protagonisti indiscussi di Temptation Island.

Divisi in due squadre, i coraggiosi concorrenti si apprestano a varcare la soglia di una location segreta, teatro delle sfide più audaci e dei momenti più indimenticabili.

La competizione sarà agguerrita, con VIP e NIP pronti a dimostrare le proprie abilità in prove impegnative e convivenze forzate, dove alleanze potranno nascere e tradimenti non saranno esclusi. Ovviamente Gabriela e Giuseppe faranno parte del team VIP.

Mentre il web è in subbuglio per le anticipazioni sui partecipanti, il casting ha già selezionato i concorrenti VIP e sta valutando le migliaia di candidature per i NIP.

Chi avrà l'onore di partecipare dovrà mostrare talento e carisma per conquistare il pubblico. Ogni prova sarà un'agonia, con l'eliminazione che potrebbe colpire uno dei membri della squadra perdente, tenendo tutti sulle spine. E il colpo di scena della coppia annunciata è solo l'inizio di una serie di sorprese.