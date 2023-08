Torna a Roma "La città in tasca": spettacoli, musica. e cultura per i piccoli

Tutto è pronto per l'inaugurazione della nuova edizione de La Città in Tasca che si svolgerà Venerdì 1° Settembre dalle ore 17.00 al Parco degli Scipioni a Roma.

Tra gli eventi più attesi dell'Estate Romana, dedicato alle bambine, bambini, ragazze e ragazzi di Roma, La Città in Tasca di Arciragazzi Comitato di Roma è una straordinaria occasione per renderli protagonisti e avvicinarli al mondo delle arti attraverso tante attività tra cui spettacoli, letture, culture, giochi e laboratori.

Format consolidati e novità

Tra format consolidati ma anche molte novità come ad esempio la presenza della scuola di lingua inglese per bambini e ragazzi Kids&Us Roma San Giovanni, Ti aspettiamo per vivere insieme questo nuovo entusiasmante viaggio con un ricco calendario di attività che comprendono teatro, musica, danza, letteratura, cinema, arti visive e tanto altro ancora.

Al Parco degli Scipioni

La nuova edizione de La Città in Tasca si svolgerà dall'1 al 10 Settembre 2023 al Parco degli Scipioni a Roma, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e con un'appuntamento straordinario Sabato 23 Settembre! Scopri tutto quello che c'è da sapere sul rinnovato sito de La Città in Tasca, arricchito, per questa edizione, dal visual creato dall'illustratrice Laura Riccioli.