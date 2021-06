Torna "Sex and the City", la prima foto dal set: ecco come sono cambiate

Tre star della mitica serie “Sex and the City” di nuovo insieme, come ai bei tempi. Sarah Jessica Parker (l'indimenticabile Carrie Bradshaw) ha pubblicato su Instagram un'immagine che la ritrae in mezzo alle sue colleghe Cynthia Nixon (la “rossa” Miranda Hobbs) e Kristin Davis (Charlotte York), con il solito affascinante panorama di New York sullo sfondo.

La foto è stata scattata in una pausa delle lavorazioni di “Sex and the City limited series And Just Like That...”, nuovo spin off tratto dalla serie di HBO, a 11 anni di distanza dall'ultimo dei due film prodotti a Hollywood.

Nel prossimo appuntamento non ci sarà Kim Cattrall, interprete della spregiudicata Samantha Jones, ma torneranno Chris Noth (Mr Big), Willie Garson (Stanford Blatch) e Mario Cantone (Anthony Marentino). Ci sarà anche una new-entry: Sara Ramirez, nei panni di Che Diaz, personaggio “non binario” che non poteva mancare per aggiornare ai tempi di oggi uno storytelling imperniato sulla sessualità.

Per le tre attrici sarà come tornare ai vecchi tempi... o quasi. Certamente Sarah Jessica Parker porta benissimo i suoi 56 anni e lo stesso si può dire di Cynthia Nixon (55), mentre è veramente difficile riconoscere in Kristin Davis (55) i lineamenti morbidi della sofisticata Charlotte. Colpa dell'età? Più che altro della chrirugia estetica, dicono i maligni.