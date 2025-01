Trasformare le intenzioni in azioni: il manuale di Dewis Saugo

Trasforma le tue intenzioni in azioni: credi fermamente in te stesso e fai scelte coraggiose. Riscopri i tuoi sogni e inizia a realizzarli, intraprendendo un viaggio di crescita personale arricchito da amore e perdono. Rinasci, ricostruisci te stesso superando le ferite del passato e scoprendo nuove verità su chi sei realmente. Avvicinati al tuo potenziale, sprona te stesso a vivere non solo la vita che hai sempre sognato, ma una vita migliore di quanto avresti mai immaginato. Plasma il tuo destino e scopri la capacità di far accadere le cose esaltando il tuo potenziale. Nascere non basta, siamo nati per rinascere.

Queste affermazioni sono contenute nel libro Dewis Saugo, “Se dipendesse da te”, pubblicato da Mind Edizioni, dove il lettore è invitato a compiere un viaggio lungo un percorso che porta dall’intenzione all’azione concreta e che attraversa la consapevolezza per culminare nella realizzazione di noi stessi. Si parte dal senso del tempo per riflettere sull’uso che ne facciamo, per poi addentrarsi nella giungla dei “vampiri energetici” che ci svuotano dell’energia vitale e da cui dobbiamo imparare a difenderci. Si affronta poi la paura del giudizio altrui e viene svelata l’importanza di lasciar andare il proprio passato insieme alle convinzioni limitanti che ci appesantiscono. Dalla creazione di nuove convinzioni potenzianti e da un sano amore per se stessi si arriva alla scoperta del proprio “perché”, la nostra vera identità, in modo da poter tradurre in realtà sogni e aspirazioni. Non è solo un libro, è un compagno di viaggio in un percorso che porterà il lettore a scoprire quanto è capace di fare, di essere, di sognare e di realizzare.

Qui di seguito un estratto della conclusione:

Nel viaggio attraverso il tempo, dai vampiri energetici alla realizzazione di sé, abbiamo affrontato paure, perdonato errori e demolito convinzioni limitanti per costruirne di potenzianti. Abbiamo sepolto il passato, celebrato il presente e riscoperto il nostro “perché”. Ogni passo, ogni capitolo hanno rafforzato la nostra identità, ampliato l’amore per noi stessi e ci hanno spinti verso l’azione. Ora, con ogni pagina di questo libro che si chiude, una nuova porta si apre: vivi con passione, ama con coraggio e agisci con determinazione. Sii il maestro indiscusso del tuo destino, perché la storia più affascinante che mai scriverai è la tua vita. Ogni sfida incontrata è una lezione, ogni successo un gradino verso la vetta dei tuoi sogni. Non limitarti a esistere, ma scegli di vivere con autenticità e gioia profonda. Perché alla fine del viaggio, quando guarderai indietro alle pagine della tua vita, scoprirai che ogni capitolo, ogni svolta, ogni scelta hanno contribuito a disegnare il magnifico dipinto che è la tua esistenza.

Chi è Dewis Saugo

Dewis Saugo è nato nel 1986 a Thiene (Vicenza). Appassionato maratoneta e ancor più appassionato manager e coach, è specializzato in Marketing, Negoziazione e Leadership e ha conseguito le certificazioni in pnl Practitioner, Master Practitioner e pnl Coach. Convinto che ognuno possa superare i propri limiti, dedica la propria carriera a guidare le persone e i team verso il loro massimo potenziale. La sua missione è promuovere la crescita personale delle persone, stimolando in loro la fiducia nelle proprie capacità e guidandole verso la realizzazione del proprio sé. Potete seguirlo su www.linkedin.com/in/dewis-saugo/

Dewis Saugo, “Se dipendesse da te. Dall'intenzione all'azione, tra consapevolezza e realizzazione”, Mind Edizioni 2025, pagine 160, € 15,90