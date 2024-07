Trentino, base jumper si schianta contro una parete rocciosa: è gravissimo

Un turista australiano esperto di base jumping si è schiantato su una parete rocciosa del monte Brento, in Trentino. Le sue condizioni sono gravissime

Un base jumper australiano di 54 anni si è schiantato sulle placche del monte Brento (Trentino) verso le 10 di questa mattina, venerdì 5 luglio. Le sue condizioni sono gravissime e, al momento, è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le cause dell'incidente non sono ancora definite. A dare l'allarme, chiamando il 112, è stata una persona che da valle ha visto la vela usata dal jumper appesa a circa metà parete. L'uomo si trovava sospeso sopra un dirupo di 300 metri.

A recuperare il 54enne è stato l'elicottero della Centrale di Trentino Emergenza: il velivolo è riuscito a individuare il base jumper e ad avvicinarsi in modo tale da non far spostare la vela con l'aria (cosa che avrebbe potuto far precipitare l'uomo). Una volta raggiunto, è stato recuperato in uno stato di incoscienza. I soccorritori della Stazione di Riva del Garda, invece, si sono posizionati alla base della parete, pronti per prestare le prime cure al turista. Dopo che l'uomo è stato imbarellato e vercellato a bordo dell'elicottero, a terra è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale.