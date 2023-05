Una domenica al TOP per il Municipio 7

Ieri, domenica 28 maggio, si è tenuta la seconda edizione dell’evento TOP - Trenno Oasi Sport Park, organizzato dal Municipio 7 del Comune di Milano con il patrocinio di CONI Lombardia. Un’edizione da record: oltre quattromila le presenze registrate dalle 26 associazioni sportive del territorio intervenute alla manifestazione.

Nel cuore del Parco Aldo Aniasi (ex Parco di Trenno) è stato allestito un vero e proprio villaggio multisport. Le proposte, adatte alle persone di ogni età, sono state moltissime: partendo dalle più praticate come calcio, basket e tennis fino a baseball, crossfit, pugilato, skateboard, tai chi, capoeira e tanti altri. Proprio in questa atmosfera di grande condivisione e amicizia, il Rotary Milano International Net ha individuato l’occasione “giusta” per donare il suo secondo defibrillatore.

Con il progetto IN CAMPO CON IL CUORE e supportati dagli amici di ASI Lombardia, il Rotary Club, grazie ai fondi ricavati dalle iscrizioni agli appuntamenti sportivi promossi durante l’anno (torneo di padel, a ottobre 2022 e gara di sci, a marzo 2023) ha acquistato due defibrillatori di ultima generazione da regalare alla sua città. Il primo beneficiario, a dicembre 2022, è stata la Questura di Milano. Ieri la Presidente dell’RC Milano International Net, Chiara Giudici, ha consegnato il secondo defibrillatore proprio al Presidente del Municipio 7, Silvia Fossati, che ha già espresso il desiderio di installare questo importate DAE proprio all’interno del Parco Aniasi. Alla donazione erano presenti anche l’Assessora all'Ambiente e Verde, Elena Grandie la Consigliera Comunale, Elena Buscemi, che ha riportato i saluti e i ringraziamenti del Sindaco, Giuseppe Sala, per la bella iniziativa realizzata dal Municipio 7.

I soci del Rotary hanno avuto, inoltre, l’occasione di confrontarsi con il pubblico a proposito dei progetti del Club grazie ad un gazebo dedicato, messo a disposizione dall’organizzazione, all’interno dell’area istituzionale dell’evento.

Daniela Capitanio, Presidente della Commissione Sport del Municipio 7 : “Grazie di cuore agli amici del Rotary Milano International Net per questo regalo prezioso. Sapere che i nostri concittadini potranno allenarsi, giocare, ritrovarsi al parco consapevoli di avere una protezione in più rende più sereno il nostro lavoro di promozione. Sono certa faremo molte altre cose insieme!”

Chiara Giudici, Presidente del Rotary Milano International Net : “È stata una giornata meravigliosa! Tanti i soci del Club che si sono susseguiti nel corso di questa domenica di sport e amicizia. Non potremmo essere più orgogliosi di questa donazione. Siamo certi che il nostro defibrillatore sia stato messo in ottime mani. Una realtà quella del Municipio 7 incredibilmente attiva e propositiva con cui ci auguriamo di poter concretizzare ancora molto.”

Una collaborazione, o meglio, un’amicizia quella tra il Rotary Milano International Net e il Municipio 7 che siamo certi porterà alla realizzazione di tante iniziative congiunte capaci di valorizzare il territorio meneghino e la sua comunità.

Prossimo e ultimo appuntamento 2023 con il progetto IN CAMPO CON IL CUORE è per lunedì 5 giugno, al Circolo Volta di Milano:torneo di burraco “Rotarians & Friends”. Come sempre, l’evento firmato Rotary Milano International Net è aperto a tutti. Qui per info e iscrizioni: https://www.doublemalt.it/burraco-rotarians-friends