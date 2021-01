Corsica, il mondo in un'isola: una varietà di colori tra profumi e sapori

L’hanno definita un "Continente in miniatura". Ed anche “Tutto il mondo in un’isola”. Sì, perché la Corsica è un’isola montuosa, dove paesaggi danteschi di picchi, guglie e laghi si alternano con grandi e bei pianori. Cuore dell’isola, la montagna è la custode della tradizioni e dell’identità del territorio, come lo è lo scenario naturale di villaggi con le loro case di pietra. Una montagna nel mare, con un Parco naturale che copre un terzo del territorio e che offre svariare attività. C’è più di un motivo per visitare l’isola: la storia, i borghi, il mare, la natura, il divertimento. E, poi, è un’isola per i giovani. Una meta per chi vuole rilassarsi ma anche per chi vuole praticare attività sportive e divertirsi: volo libero, arrampicata, kitesurf, kayak. "Qui tutto è possibile", ha commentato Olivier Lucchini, responsabile dell'Ufficio turistico corso nel corso del webinar promoddo da Atout France. Tutto questo ne fa una destinazione ideale per giovani e per famiglie che vogliono rilassarsi e scoprire tradizioni millenarie. Vicina all’Italia, alla portata di tutti, l’isola incanta chi la sceglie per un soggiorno ai ritmi lenti di un tempo, lontani dallo stress della città. E poi è così facile raggiungerla: perché prendere l’aereo quando basta viaggiare su uno dei traghetti che salpano dalla terraferma italiana. Ce ne sono tanti e veloci: partono da Genova, Civitavecchia, Savona, Piombino, Livorno.

Una destinazione che trasmette una personalità dalle tradizioni forti e un’anima mediterranea, vicina all’identità italiana; una meta che offre una varietà di eventi artistici e culturali durante tutto l’arco dell’anno. Una destinazione con un’ampia offerta di strutture ricettive per tutte le tipologie di clientela, adatta a soggiorni brevi e lunghi in tutti i suoi aspetti, dalla natura alla gastronomia. Sì, perché dai salumi alle zuppe, ai formaggi è tutta una varietà di pietanze colorate capaci di accontentare tutti gli amanti della buona tavola. I prodotti dell’isola sono un piacere sensoriale e un valore umano. Perché i corsi sono attaccati alla propria cultura e desiderano preservala, e allo stesso tempo amano condividerla. Dalle castagne agli agrumi, il tipico prosciutto crudo, il lonzu, la panzetta, l’olio di oliva, i formaggi, il miele Doc, i vini di Sartène, di Patrimonio, d’Ajaccio e di altre regioni dell’isola. Un viaggio per un turismo lento, o in bicicletta sulla Gt20: la grande traversata da Cap Corse a Bunifaziu. E’ il nuovo fiore all’occhiello dell’offerta cicloturistica dell’Agenzia per il Turismo della Corsica. Con le sue dodici tappe distribuite su quasi 600km, vale una deviazione anche per un breve tratto. Il tortuoso rilievo dell’isola è infatti un formidabile terreno di avventure, con anelli di raccordo e un’atmosfera speciale. Gli amanti delle emozioni forti o coloro che sono semplicemente desiderosi di cambiare panorami e scenari e di rilassarsi saranno entusiasti. Lungo il percorso, il fascino discreto dei villaggi di montagna, una vista mozzafiato sul mare e possibili deviazioni verso le vette eteree della GR 20. Che si sia uno sportivo confermato o un semplice appassionato, la scelta è vasta.