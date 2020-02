Dall'azzurro del Mediterraneo alle Alpi, la Costa Azzurra si tuffa nel verde

Ritrovarsi con i piedi nell’acqua azzurra o assistere alla Festa del Limone a Mentone. Fare un incontro con la gente del luogo sulla Croisette a Cannes. Visitare l’antico villaggio di Biot con le sue fabbriche di ceramiche. O tuffarsi nel verde delle Alpi Marittime percorrendo la grande randonnée urbana di Nizza. La Costa Azzurra è pronta ad accogliere gli italiani con tante proposte per una vacanza sempre più attenta all’ambiente, ai suoi divertimenti, all’arte e alla gastronomia lungo i sentieri collinari o del litorale dove si può sognare ad occhi aperti tutto l’anno. In primavera si può scegliere di rinfrescarsi al mare di Saint Tropaiz o di Mentone; in estate si può invece scegliere un’escursione lungo la Valle delle Meraviglie alla scoperta di incisioni rupestri. L’autunno si può invece vivere scoprendo i mestieri agricoli o le vie della transumanza, fermandosi ad assaporare le specialità della terra. E per gli amanti della neve, nello spazio di un week-end si può trascorrere una giornata al Camp d’Argent e un’altra ai mercatini di Natale.

Per Atout-France, ci sono anche altri motivi per vivere la Costa Azzurra. Come il Carnevale di Nizza con la rievocazione della storia orticola della città, il festival della danza a Cannes, la Festa del Limone a Mentone dove carri decorati con composizioni del suo frutto dorato sfilano per le vie della città. E’ qui che con 140 tonnellate di agrumi, 18 tonnellate di frutta per tipo, 8 chilometri di ghirlande, 400 altoparlanti… con una “scorza” di follia, Mentone celebra il suo frutto più famoso per venti giorni. Quest’anno, per l’87° edizione, la Festa del Limone è dedicata alle feste del mondo: dieci carri allegorici, decorati con agrumi, durante le sfilate suoneranno il loro sparito ai ritmi frenetici dei carnevali di tutto il mondo. Da New Orleans a Ururo in Boliva, fino a Tenerife. Ai giardini Biovès, la Festa del Limone onorerà anche le tradizioni festive di altri luoghi attraverso le mostre di agrumi, che invitano a viaggiare e a sognare. Si può così scoprire l’affascinante universo del Dia de los Muertos in Messico, rimanere a bocca aperta davanti alla poetica Festa delle Lanterne della Cina o lasciarsi incantare davanti alla bellezza del Carnevale di Venezia.

In Costa Azzurra non può poi mancare la partecipazione al trail delle meraviglie, la corsa che conduce i partecipanti su sentieri selvaggi con vista sulle cime delle montagne innevate del Mercantour e sul Mediterraneo, e percorrere la strada della mimosa, giunta alla centesima edizione, a Bormes-les-mimoses. Un’altra visita è d’obbligo alla Gare du Sud di Nizza da dove, senza muoversi dai vecchi binari, fino a qualche tempo fa si poteva il giro del Sud della Francia, mentre oggi si può fare il pieno di sapori della cucina globale. E non solo.

“Oltre alla Costa Azzurra, quest’anno il filo conduttore dell’offerta turistica è un viaggio attraverso tutto il Paese, con una ricchezza unica di proposte e idee nel segno del rispetto della natura, del verde, della sostenibilità. Un tema sempre più attuale con cui tutti dobbiamo fare i conti e che fa da fil vert delle varie proposte di una Francia sempre più attenta all’ambiente”, sottolinea il direttore di Atout France, Frédéric Meyer.

Un viaggio da fare in automobile o, per gli amanti delle due ruote, anche in bicicletta con più tappe. O, per chi preferisce viaggiare comodi, in aereo o in treno grazie a nuovi servizi dall’Italia. Thello proporrà infatti collegamenti ferroviari diretti, senza cambi al confine, come il diurno Milano-Marsiglia che diventa quotidiano, in aggiunta alle due corse giornaliere per Nizza e il treno notturno Venezia-Milano-Parigi in cabine standard e cuccette.

Fra le novità di Air France-Klm, invece, l’aumento delle frequenze e delle destinazioni per la stagione estiva, con quattro rotte per Parigi incrementate in luglio e agosto: undici voli settimanali da Bari, un volo al giorno da Palermo, due voli al giorno da Cagliari e il giornaliero da Olbia. Il Gruppo collegherà questa estate ben quattordici aeroporti italiani con Parigi e da lì con il resto del mondo.