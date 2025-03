DJ set, Snow Beats e ospiti internazionali al Fahrenheit Seven, sulle Alpi francesi

Nel fulcro nevralgico del comprensorio sciistico più elevato d’Europa, l’Hotel F7 – acronimo di Fahrenheit Seven – rappresenta una delle realtà più singolari e vibranti dell’intera località alpina di Val Thorens, nel dipartimento della Savoia, in Francia. Ci troviamo nella regione di Auvergne-Rhône-Alps, a 2.300 metri d’altitudine: questo quattro stelle superior pluripremiato e amato da una clientela cosmopolita si distingue per la sua formula audace che intreccia accoglienza di charme, lifestyle contemporaneo e un’energia musicale contagiosa. Un rifugio di montagna che reinterpreta il concetto stesso di ospitalità, ponendosi a metà strada tra il boutique hotel di design e il club alpino dal sapore urban.

L’Hotel F7 Val Thorens si affaccia con eleganza e addobbi luminosi da magica atmosfera montana sul paesaggio innevato, offrendo una vista sensazionale sulle cime circostanti. La sua posizione strategica sulle piste – aperte fino al 4 maggio – lo rende il punto di partenza ideale per gli appassionati della neve, che possono uscire e rientrare già con gli sci ai piedi, sfruttando l’accesso immediato al più vasto comprensorio sciistico del mondo: Les Trois Vallées. Tuttavia, ciò che realmente rende l’F7 inconfondibile è il suo spirito anticonvenzionale, capace di unire l’estetica raffinata a un’atmosfera conviviale e dinamica.

Lo stile unico dell’hotel rivela una cura amorevole per i dettagli: materiali naturali, tonalità calde e texture avvolgenti dialogano con elementi industrial-chic e tocchi rétro. Un sapiente gioco di contrasti che trasmette sin dal primo sguardo un’identità forte, contemporanea, urbana e allo stesso tempo profondamente radicata nel territorio. Le 108 camere e suite, ampie e luminose, sono state concepite dall’interior designer e co-founder Véronique Vidoni per offrire massimo comfort e un’eleganza discreta, arricchita da soluzioni funzionali, balconi panoramici e ambienti rilassanti che invogliano al riposo dopo intense giornate sulla neve.

Crediti Jerome Carret

A completare l’offerta alberghiera, una serie di servizi pensati per i veri amanti della montagna: ski-room riscaldata con servizio di noleggio attrezzatura direttamente in loco, armadietti personalizzati e una Ski Lounge dove rilassarsi con una cioccolata calda o una birra artigianale in compagnia, circondati da un arredo eclettico e accogliente. Non manca una boutique interna per gli ultimi acquisti, sempre con un tocco di stile.

Crediti Valentin Vion

L’anima più sorprendente dell’Hotel F7 risiede però senza dubbio nella sua vocazione musicale. La struttura ospita regolarmente una ricca programmazione di DJ set, jam session e concerti live che trasformano il soggiorno in un’esperienza immersiva, multisensoriale. Per i prossimi mesi e settimane sono da segnare in agenda i numerosi DJ set after-ski in terrazza e quelli serali al ristorante Le Zinc; da non dimenticare, inoltre, il Seven Party, l’appuntamento mensile dell’F7 preso d’assalto dai turisti con esclusivi VIP showcases tenuti due o tre volte durante l’inverno sempre sulla prodigiosa terrazza panoramica (prossimo appuntamento ad aprile con Vladimir Cauchemar).

Crediti Jerome Carret

Sia l’hotel che più in generale Val Thorens sono quindi la località ideale per i giovani, i single, gli sportivi, ma anche i campioni e i professionisti provenienti da ogni parte del mondo.

Il bar e la terrazza prendono vita soprattutto al tramonto, quando le note si diffondono nell’aria frizzante e gli ospiti si lasciano andare al ritmo incalzante di sonorità deep house, electro, funky e techno. Tra i momenti imperdibili, le soirées del sabato e gli après-ski festivi, dove artisti di fama si alternano alla consolle creando una vera e propria festa ad alta quota.

Il ristorante principale dell’hotel presenta un menù che combina sapientemente tradizione e innovazione, proponendo piatti realizzati con ingredienti selezionati e genuini. Proposte di ispirazione mediterranea, pasta al dente, carne grigliata e pizza fatta in casa raccontano un viaggio gastronomico che celebra il territorio; l’ambiente, conviviale e di design, accompagna l’esperienza con calore e raffinatezza. Le Zinc è invece l’iconico e stiloso gastro bar del Fahrenheit Seven, dove è possibile trovare piatti più veloci e leggeri come la classica Ceasar Salade e altre insalate gustose, ma anche la fonduta savoiarda o antipasti di vario genere da condividere tra gruppi di amici, accompagnati da una selezione di whisky, rum di vecchia annata, cocktail e champagne.

Crediti Melvin Delantes

Per chi desidera rigenerarsi, l’Hotel F7 offre una SPA esclusiva e intima, pensata come uno spazio di decompressione e benessere. Sauna, hammam, e un’area relax con vista sulle montagne aiutano a distendere i muscoli affaticati e a ricaricare le energie. Fiore all’occhiello è però il Nordic Bath: un’ampia vasca esterna in legno, immersa nella neve, che permette di vivere un momento di assoluta contemplazione tra vapori caldi e silenzi ovattati, mentre il panorama alpino si dispiega tutt’intorno.

Il Fahrenheit Seven non è quindi solo un luogo dove pernottare, ma un microcosmo di esperienze, emozioni e relazioni; un luogo che sa fondere in maniera del tutto unica e originale l’autenticità della montagna con l’energia delle metropoli, regalando un soggiorno che resta impresso nella memoria, fatto di stile, musica, convivialità e benessere.

Crediti Melvin Delantes

Gioca ovviamente un ruolo non irrilevante l’ambientazione in cui si trova immerso: Val Thorens, a partire da 2.300 metri sul livello del mare, è la stazione sciistica più alta d’Europa, nonché una delle più premiate al mondo. Situata nella parte più elevata del gigantesco comprensorio de Les Trois Vallées, vanta oltre 600 km di piste collegate, così da essere considerata il paradiso degli sciatori, dei freerider e degli snowboarder. L’innevamento eccezionale, garantito da novembre a maggio, e l’efficienza degli impianti di risalita la rendono una meta ambita dagli amanti della montagna. Anche le famiglie trovano ampie attività di svago, tra cui alcuni snowpark, lo snowtubing, lo slittino, la zip line per i più coraggiosi, i tapis roulant e l’animazione.

Val Thorens non è solo neve: è anche innovazione, sostenibilità e intrattenimento. La località offre una vita notturna animata, con club, bar, eventi internazionali e un’atmosfera giovane e frizzante. Dalle discese adrenaliniche al mattino agli après-ski sfrenati al tramonto, ogni momento qui si trasforma in un’occasione per vivere intensamente le Alpi francesi. Insomma, il punto d’incontro perfetto tra natura e contemporaneità, laddove ogni giornata si trasforma in avventura e scoperta.